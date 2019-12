Tenisul de masă, o pasiune îndrăgită

Marina Pincu s-a născut la 13 septembrie 2005. Este elevă în clasa a VIII-a a Ş.G „ 2 Octombrie” din Nicolinţ. Îi place sportul în general, iar cel mai îndrăgit îi este tenisul de masă. Marina, de la vârsta fragedă de 6 ani, la îndemnul tatălui ei, Daniel, care este un sportiv apreciat, a început să antreneze tenisul de masă la Clubul de Tenis de Masă ,,Rapid” din Nicolinţ. Pe parcurs, mingea de celuloid a devenit o pasiune îndrăgită, pe care o practică şi la momentul de faţă.

・ – Primele succese la tenis le-am obţinut la vârsta de 8 ani, în cadrul competiţiilor organizate la nivel provincial şi republican. Fiind încadrată în echipa de tinere cadete a clubului sportiv, am luat parte la majoritatea competiţiilor şcolare, unde am obţinut rezultate de invidiat. De mai multe ori am cucerit locul I la competiţiile din categoria cadete mici la nivel republican, iar anul trecut m-am clasat pe locul II la competiţiile republicane. Cele mai însemnate succese pe care le-am realizat până în prezent sunt următoarele: locul I la competiţiile organizate de Ministerul Învăţământului şi Sportului din Serbia, urmând clasamentele de vârf la nivel comunal, regional şi republican , a menţionat Marina.

Silivia Mărgan

