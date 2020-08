Pasionată de sunete și culori





În primăvara acestui la Casa „Butoarcă” din Vârșeț am marcat 140 de ani de la nașterea eternului Arghezi. Poezia argheziană s-a împletit cu vocea mirifică a Marinei care nu a lăsat pe nimeni indiferent.

Despre Marina am aflat că este pasionată de muzică și pictură, că deține mai multe premii. A absolvit Facultatea de Arte Plastice din Novi Sad și este studentă la Facultatea de Muzică de la Timișoara, secția operă. Este ambițioasă, consecventă și are planuri mari.

Am rugat-o să ne vorbească despre viața și activitatea sa, astfel că povestea s-a scris singură: „Am fost o fetiță timidă. Mi-am creat o lume imginară pe care am ținut-o ascunsă de alții. În lumea reală mă jucam cu fratele meu. Îmi amintesc și astăzi, cu drag, de jocurile pe care le-am inventat noi doi, de personajele ireale și poveștile pline de fantezie. M-am delectat în lumea mea, așa cum doar un copil poate să o facă. Mi-e dor de vremurile fără de griji, de emoțiile pe care le-am trăit atunci când pentru o perioadă te desprinizi din realitate și trăiești în lumea pe care o creezi după placul tău. Creșteam, iar o odată cu mine creștea și acest sentiment.

Mie, fiind o fire sensibilă, mi-a fost greu să mă adaptez mediului în care mi-am desfășurat activitățile, începând de la școala generală, la școala medie, până la facultate. Aveam un număr restrâns de prieteni, dar am legat prietenii adevărate care vor dura toată viața.

Pe prietena mea cea mai bună am cunoscut-o la școala generală. Ne-a unit dragostea față de muzică. La școala medie am avut formația ,,DNK” din care făceau parte și alți tineri. Am absolvit împreună liceul și școala medie de muzică, apoi am pornit pe alte drumuri. Ea a plecat la Belgrad să studieze cântatul jazz, iar eu am terminat școala medie de muzică și am făcut studii de pictură. Totuși, am păstrat legătura.

Am absolvit școala generală de muzică și un an la Școala de Muzică „Josif Marinković” din Vârșeț. Mi-am continuat studiile la Școala Medie de Muzică „Isidor Bajić” din Novi Sad. Prima mea profesoară de cântat solo, căreia îi datorez mult, este Dragana Popović. Ea m-a introdus cu entuziasm în operă și m-a făcut să o îndrăgesc. Cât eram în clasa ei, am cucerit multe premii importante. Am fost laureata concursului republican de la Belgrad în anii 2012 / 13. Am cucerit premiul I la concursul euroregional „Alma Cornea Ionescu“ de la Timișoara în anul 2013 și altele.

