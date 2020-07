Un tânăr columbofil pasionat și ambițios

Pentru prima dată la rubrica noastră de sport vă prezentăm un tânăr care se ocupă cu sportul numit columbofil. Marinel Baba din Satu-Nou este un tânăr iubitor de porumbei şi de mic copil a început să se ocupe cu sportul columbofil. În convorbirea purtată cu el am aflat că rasa de porumbei pe care o are este cea de porumbei voiajori, pentru că ea este cea mai inteligentă rasă de porumbei. Pentru acest sport s-a decis fiindcă i-au plăcut foarte mult porumbei, adică voiajorii, dar nu numai să-i aibă în volieră, pentru că sunt foarte frumoși, ci și pentru performanțele pe care pot atinge la diferite concursuri. Marinel Baba, după cum am spus, de mic copil a descoperit că îi place să crească porumbei. De atunci a dezvoltat tot mai mult această pasiune. În prezent are câțiva porumbei cu care a participat la concursuri. Am înțeles de la el că e nevoie de mult timp ca să participi la concursuri, de multă seriozitate și de multă muncă. Până acum a participat la 40 de concursuri, atât în țara noastră, cât şi în străinătate, iar cel mai îndepărtat concurs pentru porumbeii lui a fost cel din Grecia (Akraifino), la o distanţă de 650 km pe linie aeriana, distanţă pe care porumbeii o parcurg în 14 sau 15 ore. Porumbeii se bucură de mare atenție din partea lui Marinel. Zilnic, timp de câteva ore, Marinel se ocupă de ei, de creșterea, dar şi de antrenamentele lor. Această rasă de voiajori sunt porumbei speciali pentru curse lungi, căci pot zbura distanțe de 2000–2500 de km în câteva zile. Un voiajor poate parcurge într-o zi chiar 1000 de kilometri de la locul lansării până în voliera sa. Marinel este membru al Asociației de Porumbei „Novoselac” din Satu-Nou.

Vasilie PETRICĂ

