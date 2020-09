Sunt foarte importante păstrarea continuității și desfășurarea Marelui Festival de Folclor al Românilor din Voivodina – Uzdin 2020

,Ne dorim să păstrăm continuitatea manifestării, dar, din păcate, ediția jubiliară nu va avea fastul, numărul de participanți și coloritul folcloric al edițiilor anterioare, din cauza situației actuale cauzată de coronavirus”, transmite Marius Rămianț, președintele Comitetului Local de Organizare a celei de-a LX-a ediții, jubiliare, a Marelui Festival de Folclor al Românilor din Voivodina – Uzdin 2020.

Cum s-a pregătit Uzdinul pentru Marele Festival de Folclor al Românilor din Voivodina – Uzdin 2020 și ce s-a realizat din deziderate?

– La începutul anului 2020, în februarie, ca și de fiecare dată când se desfășoară Marele Festival la Uzdin, am format un comitet local de organizare a ambelor manifestări culturale ale românilor de la noi – Marele Festival și Festivalul Copiilor. Au fost propuși 40 de membri ai Comitetului Local de Organizare și președintele Marius Rămianț. S-au ales toate comisiile (marketing, așteptarea oaspeților, manifestările adiacente…). În martie Căminul Cultural ,,Doina” a început repetițiile pentru ambele festivaluri, secțiile muzical-folclorice pregătind programul inaugural și cel cu care vor participa la manifestările jubiliare ce vor fi organizate în localitatea noastră. Totul a decurs bine, deși ne-am confruntat cu primele probleme provocate de coronavirus și nu știam cum vor influența ele desfășurarea festivalurilor noastre după încheierea stării de urgență. În iunie, după realaxarea măsurilor, am continuat să facem pregătiri și mai intense cu toate secțiile Căminului Cultural. Comisiile Comitetului Local de Organizare și-au continuat activitățile spre a recupera, atât pe plan organizatoric, cât și în privința activităților cultural-artistice, timpul pierdut pe parcursul pandemiei, însă în cursul lunii iulie coronavirursul a reapărut și din nou am oprit toate activitățile. Comitetul Local s-a întrunit de trei ori. Pe membrii Consiliului Marelui Festival i-am contactat la telefon în fiecare săptămână și într-un final am stabilit ca data desfășurării ediției jubiliare a Marelui Festival să fie 11 septembrie – la Uzdin, bineînțeles.

După relaxarea măsurilor, la începutul lui septembrie ne-am întrunit cu membrii Consiliului Marelui Festival. Ținând cont de evoluția situației cauzate de COVID – 19 și posibilul pericol de infectare a participanților, am căzut de acord să organizăm ediția jubiliară a celei mai importante manifestări a românilor de la noi din motive de continuitate, dar fără public. Dacă amânam, după LXIX de ediții consecutive și o continuitate de șase decenii, Marele Festival de Folclor al Românilor din Voivodina – Republica Serbia și-ar fi pierdut din valoare.

Anul acesta se va marca cea de-a șaizecea ediție, jubiliară, prin prezența pe scenă doar a 23 de soliști vocali și instrumentiști acompaniați de Orchestra de Muzică Populară a Românilor din Voivodina, într-o singură zi, pe 26 septembrie. Sper să fie, cu ajutorul bunului Dumnezeu, o ediție reușită, în limitele posibilităților și în funcție de condițiile extraordinare în care se desfășoară. În luarea deciziilor și în ceea ce privește organizarea sub această formă a Marelui Festival în anul jubiliar al acestuia am avut sprijin din partea Consiliului Național al Minorității Naționale Române din Serbia, comunei Covăcița, Consiliului Marelui Festival și a reprezentanților căminelor culturale și societăților culturale din satele noastre. Este foarte important că nu vom avea pauză. Păstram continuitatea manifestării, dar, din păcate, ediția jubiliară nu va avea fastul, numărul de participanți și coloritul folcloric al edițiilor anterioare.

Inițial au fost planificate patru zile de spectacole folclorice, așa cum a fost și în urmă cu cinci ani la Uzdin. În alte localități spectacolele s-au desfășurat pe parcursul a două sau trei zile. Ne-am dorit ca localitatea noastră să fie o gazdă excelentă, ca și de fiecare dată, festivalul să fie o autentică sărbătoarea a portului, tradițiilor, dansului și cântecului românesc, cu participarea societăților și a căminelor culturale din toate satele noastre, cu mulți oaspeți și invitați speciali din România. Din cauza situației actuale nu putem realiza acest deziderat. Sperăm ca peste cinci ani să dovedim că de fiecare dată la Uzdin, fondatorul Marelui Festival de Folclor al Românilor din Voivodina – Republica Serbia, se organizează cele mai reușite ediții.

D. MATA

