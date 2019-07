Marți, 2 iulie, în Piața Libertății din Zrenianin, Nebojša Stefanović, vicepreședinte al Guvernului Serbiei și ministru de Interne, a asitat la parada tehnico-tactică a unităților de pompieri voluntari din Muncipiu, însoțit de primarul Čedomir Janjić și de colaboratorii săi. Acest eveniment a fost organizat de către Sectorul pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului de Interne, Uniunea Pompierilor Voluntari – Batalionul de Salvare Zrenianin și Brigada Municipală de Pompieri.

Pe lângă parada vehiculelor speciale pentru situații de urgență, asociațiile de pompieri voluntari și eșalonul format din 300 de membri ai unităților operaționale ale asociațiilor de pompieri voluntari, Unitatea din Clec a prezentat exerciții demonstrative în fața Primăriei. În cadrul paradei demonstrative au fost efectuate exerciții de combatere a incendiilor și de către unitățile de juniori, fiind realizat și un exercițiu comun al Batalionului de Salvare Zrenianin, care numără 23 de unități ale pompierilor voluntari.

După întrunirea de la Casa Orașului, vicepreședintele Guvernului Serbiei s-a adresat reprezentanților brigăzilor de pompieri voluntari și batalionului de pompieri din Piața Libertății.

– În zilele noastre am uitat de multe ori de activitatea pompierilor noștri și, prin urmare, vă spun un mare mulțumesc, vouă, pompierilor profesioniști și voluntari, pentru tot ce faceți pentru noi și țara noastră, sincer și din inimă. Nu-mi place să fac o diferență între pompieri profesioniști și voluntari – focul este foc, iar incendiul este incendiu, pentru toți. Când doriți să salvați viața cuiva, nimeni nu vă întreabă cine sunteți, ci este important să-i ajutați pe cei ce suferă și se confruntă cu mari probleme. Am aflat că Zrenianinul are peste 2400 de pompieri, iar în fiecare localitate există câte un cămin al pompierilor cu un număr serios de vehicule, ceea ce demonstrează angajamentul serios al dumneavoastră. Despre pompieri se spune adesea că sunt eroi ,,taciți”. Pentru mine, sunteți eroi adevărați, pentru că salvați vieți – a spus dr. Stefanović. Ministrul a reamintit, de asemenea, că noua lege privind pompierii voluntari a fost adoptată în colaborare cu toate brigăzile de pompieri voluntari din Serbia și cu sectorul de situații de urgență.

D. M.

