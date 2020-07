Sub amprenta literaturii, a folclorului și a culturii

Mirela este o tânără simpatică și frumoasă, care prin tandrețea și amabilitatea ei nu lasă pe nimeni indiferent. Iubitorilor de teatru le va rămâne întipărit în minte rolul Julietei pe care l-a interpretat cu multă dragoste și dăruire de sine în coreodrama „Noi”, prezentată de trupa „Ionescu” a Liceului „Borislav Petrov-Braca” din Vârșeț, coordonată de prof. Romanța Vărădean, diriginta Mirelei.

Mirela este talentată și la alte domenii. La toate se descurcă de minune și este răsplătită cu premii.

Despre cei patru ani de liceu, ne spune următoarele:

-Anii mei de liceu au decurs sub amprenta literaturii şi a culturii. În ultimele clase am fost ataşată de arta scrisului şi a cuvântului, precum şi de folclor. M-am îndrăgostit de costumele româneşti, despre care cred că sunt podoabele care ne determină identitatea. Mi-am format o colecţie mare şi impresionantă de costume populare din diferite părţi.

Anii de liceu au trecut foarte repede. Am fost membră a multor secţii şcolare. Am participat la numeroase concursuri din diferite domenii, unde am ocupat locuri de frunte. Sunt mândră de aceste reuşite. Liceul este o școală cu tradiţie de mai multe decenii şi cu cadre didactice care m-au ajutat să urmez calea cea mai bună. Mai presus de toate acestea, liceul te învaţă să îţi croieşti singur destinul, să obţii cunoştinţe din disciplinele generale care te vor ajuta mai târziu. Liceul deschide porţile oricărei facultăţi.

La liceu am desfăşurat o activitate extraşcolară amplă în mai multe segmente: dansuri populare, recital, teatru, jurnalism… Prima dată când am urcat pe scenă am simţit că inima îmi va sări din piept. Am îndrăgit scena. Aceasta m-a făcut să fiu mai încrezătoare în forţele mele.

Contactul cu publicul mi-a deschis orizontul spre o altă înţelegere a existenţei mele. Publicul m-a ajutat să mă adaptez la viaţa socială. Noi, tinerii, suntem cei care trebuie să ne străduim să păstrăm cultura şi tradiţia românească. Sunt mândră de fiecare succes. La Școala Generală „Olga Petrov Radišić” din Vârşeţ am fost şefă de promoţie, iar pentru meritele şi realizările mele am fost răsplătită, fiind una dintre cele mai bune eleve din clasă. Dețin diploma „Vuk Karadžić” şi diplome speciale la secţia de limba şi literatura română și la secţia de limba şi literatura sârbă ca limbă nematernă.

Mariana STRATULAT

Articolul integral îl puteți citi în săptămânalul „Libertatea” din 4 iulie 2020.