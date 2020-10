Duminica trecută s-a disputat meciul anului la tenis între Novak Đoković și Rafael Nadal. După ce a câştigat French Open-ul, Nadal l-a egalat pe Federer în numărul de titluri de Grand Slam. Meciul a avut loc în Sala „Philippe Chatrier” din Paris. Nadal a dominat pe tot parcursul meciului, iar rezultatul este dovada principală.

Întâlnirea dintre cele două legende ale tenisului, care a durat 2 ore şi 41 de minute, s-a încheiat cu un scor de 6-0, 6-2, 7-5 în seturi şi cu o mare înfrângere a lui Novak Đoković de 3-0. Este interesant faptul că Nadal nu a pierdut niciodată la Roland Garros. Cu un scor de invidiat, cu 13 meciuri din care toate victorii, putem spune că aceasta este „competiţia lui Nadal”. Pe de altă parte, Novak Đoković, numărul 1 în lumea tenisului, a oferit un joc slab, ceea ce nu este tipic pentru el. Primul set pe care l-a pierdut cu 6-0 este un indiciu al jocului său pe tot parcursul meciului. Unii spun că a fost obosit din meciul anterior cu tenismanul grec Stefanos Tsitsipas, în care a condus cu 2-0, dar până la urmă abia a câştigat cu rezultatul 3-2. „Rafa m-a depăşit complet, a fost un jucător mai bun pe teren. Mi-a returnat fiecare minge şi a jucat perfect din punct de vedere tactic. M-a surprins cu nivelul său de joc şi disciplină, a jucat fenomenal în primele 2 seturi. Pe tot parcursul turneului m-am simţit grozav, fundaţia mi s-a potrivit mai bine şi am crezut că sunt într-o formă excelentă, dar Rafa a dovedit tuturor că nu am dreptate”, a spus Novak la conferinţa de presă.

Realizările lui Nadal sunt la nivel mondial. Aceasta a fost cea de-a 100-a victorie a lui Nadal la Roland Garros şi de asemenea cea de-a 999-a victorie din cariera sa. O victorie asupra unui adversar precum e Novak Đokovic, care nu a pierdut niciunul dintre cele 38 de meciuri pe care le-a jucat anul acesta, l-a confirmat pe Nadal în compania „vedetelor” tenisului, alături de: Chris Evert – cu 101 victorii la US Open, Roger Federer – cu 102 victorii la Melbourne şi 101 la Wimbledon, şi Serena Williams, care a câştigat de 106 ori la Flushing Meadows (US Open). Doar Federer, cu 31 de meciuri, a jucat mai multe finale singl la Grand Slam decât Nadal (28) şi Novak (27). Cât de mult poate juca Nadal la nivel superior, depinde de sănătatea şi ambiţiile sale. De pe altă parte, deşi are cu 3 titluri mai puţin decât spaniolul şi elveţianul, Novak nu îşi pierde speranţa şi este convins că mai are timp să le atingă performanța în numărul de titluri de Grand Slam.

„Dacă aş crede că este prea târziu, probabil că aş încheia cariera mea astăzi, dar din moment ce nu cred, voi continua la fel de mult cât am combustibil în picioare şi cât am dragostea şi dorinţa de continua să joc acest sport şi să încerc să fiu un jucător mai bun zi de zi. O înfrângere, chiar dacă este şi finala turneului de Grand Slam, nu mă poate deranja atât de mult. Am „pielea bătătorită”, nu-mi permit să fiu zguduit de diverse speculaţii şi situaţii de acest gen”, a adăugat Novak. După meci şi Roger Federer l-a felicitat pe Nadal. „Am avut întotdeauna un mare respect pentru prietenul meu Rafa, ca persoană şi campion. Drept cel mai mare adversar al meu de mulţi ani, cred că ne-am străduit reciproc, pentru a deveni jucători mai buni. Este o mare onoare să-l felicit pentru cea de-a 20-a victorie a sa în finala de Grand Slam. Este de neimaginat că a câştigat Roland Garros de 13 ori până acum, ceea ce reprezintă o mare realizare în acest sport. De asemenea, felicit echipei sale pentru că nimeni nu poate realiza acest lucru singur. Sper că 20 este doar un alt număr în continuarea carierei noastre. Bravo, Rafa! O meriţi.”, a scris Federer pe profilul său de twitter.

Mihai CIOBANU

Articol publicat în numărul 42 din 17 octombrie 2020