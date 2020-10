Produse calitative la preț convenabil

În centrul localității Nicolinț, într-un spațiu frumos amenajat, la începutul lunii septembrie curent, antreprenorul Marko Kovačević din Banatski Karlovac a deschis un magazin cu produse de patiserie. Acest atelier meșteșugăresc face produse de patiserie și în stare proaspătă ele sunt oferite sau servite consumatorilor. Cele mai solicitate produse de patiserie sunt: plăcinta cu brânză, ,,pizza” și sandvișul. Ce l-a determinat să deschidă un astfel de atelier de patiserie? – a fost întrebarea adresată lui Marko Kovačević:

– La această idee am ajuns după ce am cercetat situația din teren. Având în vedere faptul că am petrecut 10 ani în atelierul meșteșugăresc de produse de panificație ,,Primera” din Banatski Karlovac, am ajuns la concluzia că poate a sosit un moment oportun să intru într-o afacere proprie. Am susținut la Zrenianin un examen de licență din domeniul produselor de panificaţie și, după obținerea permiselor necesare de la organele competente, am închiriat un spațiul comercial în centrul satului Nicolinț. Am adaptat acest spațiu, am instalat echipamentul pentru produse de patiserie și alte accesorii și în prima zi de școală am oferit copiilor produse delicioase preferate de ei. În această afacere am angajat-o și pe soția mea, care m-a sprijinit din prima clipă când am discutat despre începerea unei afaceri familiale. Ideea de bază a fost de a oferi sătenilor produse calitative la un preț convenabil, având în vedere faptul că pentru a savura aceste produse tradiționale erau nevoiți să le procure până în prezent de la o patiserie din Banatski Karlovac. Dorința noastră este să ieșim în întâmpinarea tuturor celor care în orice moment au poftă de a mânca o plăcintă caldă cu brânză, mezeluri sau pizză, care este mâncarea preferată a copiilor. În această perioadă, prăvălia are un program de lucru solicitat de consumatori: între orele 7 şi 15,00.

Ion Mărgan

Articolul îl puteți citi integral în săptămânalul ,,Libertatea” nr. 42 din 17 octombrie 2020