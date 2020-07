Spectacolul ,,Casa de pe graniță” de Slavomir Mrožek

Miercuri, 15 iulie curent, la ora 20,00, pe scena Căminului Cultural, membrii Trupei de teatru a Centrului Artei Populare din Nicolinț, în cadrul Zilelor de Teatru ale Românilor din Voivodina, cu respectarea măsurilor de protecție, au prezentat spectacolul ,,Casa de pe graniță” de Slavomir Mrožek. Regia și scenografia au fost semnate de Constantin Tovarnițchi și conf. univ. Otilia Huzum, oaspeți din România. După cum a menționat Ionel Turcoane, membru al Uniunii Teatrelor de Amatori ale Românilor din Voivodina, spectacolul nicolincenilor este primul care a fost prezentat în cadrul emulației teatrale a românilor de la noi – Zilele de Teatru. În dependență de condițiile impuse de pandemia virusului COVID-19, trupele de teatru îşi vor prezenta spectacolele în localitățile lor.

”Casa de pe graniţă” este un joc al copiilor care merg la joacă în sat. În acel moment ei descoperă o casă care se află la frontieră. Încep apoi discuțiile despre divizări, apoi despre acea graniță care le încurcă jocul copilăresc. În final, se face noapte târziu, iar copiii își dau seama că trebuie să se înapoieze la casele lor. Formidabilii tineri actori din Nicolinț, conduși cu mare măiestrie de regizorul Constantin Tovarnițchi, a dovedit că poate face față diferitor confruntări din jurul lor, astfel că până la urmă totul se termină cu bine, iar copiii devin fericiți.

Distribuția: Eu – Daniel Petrașcu, Soția – Alexandra Cebzan Zeman, Contrabandistul – Marina Lagea, Socrul – Daniel Picioane, Vameșii, Biljana Bașa și Mario Novakov, Copiii – Adina Cioloca, și Andrei Petcu, Căpitanul genist – Mario Novakov. Muzica a fost aleasă și interpretată de Aleksandra Ranković și acordeonistul Tiberiu Branković.

IMPRESII

,,Sunt al doilea an la Nicolinț, unde anul trecut am pus în scenă spectacolul ,,Pisica verde”, iar anul acesta ne-am prezentat cu spectacolul ,,Casa de pe graniță”. Anul acesta am invitat-o pe colega mea, Otilia Huzum, de la Facultatea de Teatru din Timișoara. Sper că am reușit să lăsăm o impresie plăcută la spectatori, care știu cel mai bine să aprecieze munca actorilor”, a spus regizorul Constantin Tovarnițchi.

Ion MĂRGAN

Articolul integral îl puteți citi în săptămânalul „Libertatea” din 25 iulie 2020.