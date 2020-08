Cuvântul este precum cutia de rezonanță care emană lumina vie a spiritului uman

Poetul, scriitorul, jurnalistul și omul de cultură Nicu Ciobanu, cu un CV impresionant, nu lasă indiferent pe nimeni, nici prin multiplele sale activități, dar nici prin textele publicate, comentarii pe marginea realității minoritarului român din Banatul nostru. Cu prilejul marcării unei vârste frumoase, îl veți descoperi, mai jos, nu doar pe directorul C.P.E. ,,Libertatea”, ci și pe Nicu Ciobanu, jurnalistul, intelectualul pasionat de scris și de citit, de teatru și de pictură, românul implicat… și după cum singur declară este om cu multe neajunsuri, angoase, eșecuri, regrete, dar totuși mulțumit pentru toate cele . Ajuns la încă o linie a bilanțului consideră că e timpul să ia o pauză mai lungă din viața publică.

A fost răsplătit cu premii, recunoștințe, aprecieri pentru bogata sa activitate. Până în prezent a publicat mai multe titluri de poezie, eseuri, traduceri, antologii… ultima carte recent apărută la Academia Română fiind intitulată ,,O sută și una de poezii”.

– Este posibil să îl definiți pe Nicu Ciobanu în câteva propoziții? Este el, înainte de toate, scriitor, jurnalist, publicist, om de cultură, altceva sau toate laolaltă?

Nu că nu ar fi posibil, dar cu mare dificultate. E dificil să vorbești despre sine și să nu cazi în capcana unui patetism, a laudei de sine, trebuie să ai măsura bunului simț, dar să oferi și un răspuns care te satisface. Am căutat să mă ghidez prin conștiinciozitate și extremă seriozitate profesională. Înainte de toate, Nicu Ciobanu este om cu multe neajunsuri, angoase, eșecuri, regrete, dar mulțumit pentru toate cele.

Firesc că am trăit și bucuria faptelor bine făcute care m-au împlinit. Îmi amintesc de versurile Anei Blandiana care se potrivesc cu gândurile mele: „Atât de puţine lucruri mă pricep să fac / Nici piersici ca piersicii, / Nici struguri ca via, / Nici măcar nuci / Ca arborii cu umbră amară / Şi foşnet uşor, / Un singur lucru ştiu să fac / Cu o pricepere extraordinară: / Ştiu să mor. (…) Nu mă laud, / Credeţi-mă, ştiu să mor / Şi ştiu, mai ales, să înviu, / Dar asta e, bineînţeles, / Mult mai uşor.”

Sunt scriitor în măsura în care scrisul meu va rezista, în timp, judecăților de valoare; sunt și jurnalist, publicist, în măsura în care textele mele nu lasă cititorii indiferenți, în măsura în care pot să creez o opinie asupra unor fapte, iar această opinie să impulsioneze alte energii. Aceasta înseamnă pentru mine împlinirea. Implicarea mea în cultura minoritarului român pe o perioadă de 40 de ani a fost o școală plătită foarte scump și de multe ori mă întreb dacă a meritat sacrificiul și acele cicatrici încă nevindecate. Astăzi văd atâta lume care nu cunoaște drumurile vieții noastre culturale, care nu se documentează, fără argumente își dau cu părerea, trag concluzii și de aceea minimalizează energiile, creația, atâtor generații.

Au venit niște copii care nu știu ce au însemnat anii ’90 pentru spațiul identitar, cultural, literar, românesc. Atunci totul a fost pus sub semnul întrebării, iar noi am ajuns la cumpăna dintre a fi sau a nu mai fi. Apoi mai apare câte-o fătană, de pripas, din prin România, cu veleități de ziaristă, care își dă cu părerea, superficial, doar ca să se afle în treabă. E jignitoare această nerușinare. Astea sunt vremurile noi. Într-un anume fel ani în șir am fost parte relevantă din mersul teatrului de amatori, am fost președinte fondator al Uniunii Teatrelor de Amatori din Voivodina, secretar al Societății de Limba Română, fondator și redactorul Editurii Fundației Române de Etnografie și Folclor, primul redactor de teatru radiofonic, am condus Editura Libertatea etc. Pentru toate cele am ars, am dat maximul posibil. Dar, să nu uităm: scriitorul, jurnalistul, omul de cultură, este omul momentului și al momentului în care creează. Odată ce nu le mai face, cade cortina, urmează acea „prezență” în lumea fizică redusă la tăcerea absolută. Existența lui este dependentă și se confirmă doar în momentul în care creează. Valoarea celor scrise, realizate, ulterior îl definesc.

– Credeți că v-ați născut scriitor, v-ați trezit dimineața cu toate calitățile care vă trebuiau la scris, sau v-ați antrenat pe parcurs? Ce v-a apropiat de poezie?

Nu cred că m-am născut scriitor. Probabil că mă voi renaște după ce voi muri, dacă vor mai fi oameni care citesc. Astăzi lumea s-a îndepărtat de poezie, iar cuvântul are de înfruntat atât mentalitățile unei lumi insensibile, cât și dezinteresul față de creație în genere, care se rezumă la lipsa de justă apreciere, o lume lipsită de valori care nu corespondează cu sensibilitatea scriitorului/creatorului. De poezie m-a apropiat faptul că niciodată n-am fost mulțumit de ceea ce am scris, fuga de plafonare, necesitatea de a comunica mai diferit, de a crea o lume mai diferită, mai pură decât cea pe care alții ne-o servesc ca singură și veritabilă. Crearea altei lumi e o dovadă că scriitorul este conștiința vie a momentului care nu acceptă falsitatea, ipocrizia, cuvântul este precum cutia de rezonanță care emană lumina vie a spiritului uman. Comunicarea este esențială, liantul dintre scriitor și lume. Tocmai necesitatea rostirii mai diferite, mai nuanțate, mai profunde, decât cea obișnuită, m-a apropiat de poezie.

– T.S. Eliot spune, în „Funcţia socială a poeziei“, că poezia este importantă şi pentru cei care nu citesc poezie. Chiar şi ei beneficiază de consecinţele poeziei. El demonstra că poezia este cea mai patriotică artă. Spunea că unui popor, dacă i-ai distruge toate artele, dar i-ai lăsa poezia, şi-ar putea reface sufletul. Credeți că poezia poate să aibă și un rol terapeutic?

Poezia mobilizează. Poetul își împletește rostirea, delicat, aidoma aerului rarefiat. Poetul este eternul răzvrătit, care nu acceptă nefirescul, rebel însingurat, precum tunetul în mijlocul câmpiei – poetul privește lumea cu îngrijorare, acceptă miracolul existențial, naște cascade de lumină în întunericul eternelor cicluri care se petrec între a vrea și a fi. Nu este indiferent. Replicile lui sunt tranșante, atitudinile nu-i sunt lipsite de discernământ, sentințele îi sunt usturătoare, incisive. Nu este nepăsător. Mai degrabă este unul care neagă, condamnă totul ce este ancorat în falsitate, lacune ale lumii moderne, în falsa compătimire. În fața lui se scrie o lume în care, pe drumul adevărului, se nasc cuvintele nerostite. Arborele vieții se percepe prin fructele cunoașterii, iar mesajul scriitorului aduce libertatea de a le culege.

– În textele publicate, mai ales în editoriale din ”Libertatea”, vă numărați printre ziariștii care spun lucrurilor pe nume. Este oare curajul sau îndrăzneala de a spune fără perdea unul dintre obiectivele de bază ale jurnalismului, adevărul?

Nici curaj, nici îndrăzneală, chiar dacă și adevărul este relativ. Adevărul este că vine o vreme în care trebuie să te hotărăști dacă atunci când te privești în oglindă, iar acea oglindă este scrisul tău, vrei să te vezi pe tine sau chipul altuia de care te vei rușina pentru acel adevăr, chiar și relativ, scris sau nescris. Nu există nimic mai umilitor pentru jurnalist decât să accepte poziția pionului căruia niște trecători prin viață, niște neica nimeni, ajunși să dețină anumite funcții datorită apartenenței politice sau a contactului cu anumite servicii, îi dirijează scrisul.

Văd niște fătuci care abia și-au pus pampersul cunoașterii, se cred mari jurnaliste, adună firimiturile aruncate de pe masa discordiei, înregimentate postacilor, se umilesc ca să-și tămăduiască complexele. Sunt pline de pete negre pe care nu le vor mai spăla niciodată. Cu ce drept se fac toate cele?! Uităm că doar un om liber, integru, are puterea de creație, iar cuvintele lui pot să aducă lumină. Jurnaliștii trebuie să înțeleagă că doar prin integritate sunt împliniți. Omul se naște liber, este darul cel mai prețios pe care îl primește prin naștere și datoria lui este de a-l dărui altora tocmai prin libertatea de exprimare.

În editorialele din Libertatea am căutat să mă axez pe acele subiecte care au o relevanță în lumea noastră, care sunt de actualitate, să atrag atenția asupra unor abateri grave, să-mi exprim un punct de vedere, conținutul să corespondeze cu cititorii, să promoveze valorile identitare, să susțină libertatea de exprimare și de creație. Jurnalistul nu trebuie să facă compromisuri, trebuie să se opună cenzurii și influențelor care nu țin de Codul deontologic al jurnalistului.

Pentru că ziarul contribuie la formarea opiniei publice, e bine să aibă și o atitudine critică față de anumite devieri, dar și să evidențieze, imparțial, reușitele. Pe unii, editorialele mele i-au deranjat (și asta m-a bucurat), alții mi-au aprobat punctele de vedere. Cred că nimeni nu a rămas indiferent, iar asta este cel mai important.

Teodora SMOLEAN

Interviul integral îl puteți citi în numărul 34 din 22 august 2020