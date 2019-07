Colaborări, schimb de vizite și daruri de suflet

O delegație a Asociației „Dor Străbun” și a Școlii Gimnaziale „Friedrich Schiller” din Târgu Mureș a făcut zilele acestea un popas la Vârșeț, spre a stabili un protocol de colaborare între instituțiile pe care le reprezintă, cu Școala Generală „Olga Petrov-Radišić” și Fundația „Traian Oprea” din Vârșeț.

Vizita a debutat la sediul Fundației, unde numeroșii oaspeți au fost întâmpinați de doamnele învățătoare Aurelia Crăiete și Anișoara Todor, în numele Școlii, Tatiana Petrică și subsemnata, în numele Fundației.

Natalia Stoica, profesor în învățământul primar la Școala Gimnazială „Friedrich Schiller” din Târgu Mureș, și vicepreședinta Asociației „Dor Străbun”, a declarat următoarele: „Asociația „Dor Străbun”, în baza parteneriatului realizat cu Protopiatul Român din Târgu Mureș și cu părintele protopop Olimpiu Zăhan, a adunat un număr însemnat de cărți – darul nostru de suflet pentru românii din Serbia. De asemenea am adus și unele materiale auxiliare pe care noi le folosim și vi le recomandăm cu drag. Am dori un parteneriat cu Fundația „Protopop Traian Oprea” și cu Școala Generală „Olga Petrov-Radišić” din Vârșeț, ca să colaborăm și în perioada următoare. Orașul este frumos, oamenii sunt primitori și ne bucurăm că am venit aici.”

Mariana STRATULAT

