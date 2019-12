Elon Musk, directorul general al „Tesla”, a declarat că a luat deja o decizie privind ţara în care va contrui o nouă fabrică în Europa, unde se va produce noul „SUV Model Y”, dar şi baterii pentru maşinile electrice.

Fabrica va fi construită în apropierea noului aeroport din Berlin şi va beneficia de trenuri de rulare şi un centru de inginerie şi design în zonă, scrie BBC. „Tesla” anunţase în acest an că ar fi vrut ca din 2021 să producă maşini în Europa, lucru destul de greu de realizat, însă foarte posibil în anii 2022-2023. Prezent la un eveniment în Germania, Musk a spus că „Gigafactory Europe” va fi construită în Germania şi datorită tradiţiei pe care o are această ţară în inginerie. „Tesla” are o fabrică în SUA şi construieşte una de 2 miliarde dolari în China.



Paradox: În era tehnologiei, o companie îşi închide două fabrici robotizate



În plin avânt de tehnologizare, când bănci, fabrici şi companii din diferite domenii de activitate îşi înlocuiesc angajaţii cu roboţi, consideraţi că pot avea o productivitate mult mai mare şi un cost cu ora de muncă aproape inexistent (exceptând, desigur, cheltuielile cu întreţinerea lor), una dintre cele mai cunoscute companii alege să închidă tocmai fabricile în care foloseşte roboţi.

Decizia a fost luată de Compania „Adidas” şi priveşte fabricile robotizate din Germania şi SUA, lansate pentru a aduce producţia mai aproape de clienţi. Potrivit „Reuters”, citată de „Agerpres”, „Adidas” a anunţat lunea trecută că instalarea unei părţi din tehnologie în Asia va fi „mai flexibilă şi mai economică”. Fabricile „Adidas” erau menite să facă faţă cererii pentru livrarea mai rapidă a noilor modele pe pieţele sale principale şi pentru a contracara creşterea salariilor în Asia şi costurile de transport mai ridicate. Iniţial, producătorul german de îmbrăcăminte şi echipamente sportive intenţiona să deschidă o reţea globală de fabrici robotizate. Compania nu a precizat motivele închiderii facilităţilor, care s-au dovedit a fi costisitoare.

Mariana STRATULAT

