În dezbaterile consacrate diverselor aspecte ale vieții economice şi sociale actuale, oamenii își susțin, de regulă, punctele de vedere cu argumente și contraargumente. Numai că, uneori, din neatenție sau din pricina insuficienţei cunoașterii adevărurilor , se mai „strecoară” erori, așa că numai adevărurile bazate pe realități contează. Oare faptele și datele inventate, deformate, inexacte ș.a.m.d. se mai pot încadra în categoria „adevărurilor”? Acest lucru vom afla din următorul material, iar concluzia o vom aduce singuri la final de articol.

Eronate sunt formulările de genul la care recurge un scriitor care susţine că trupele de teatru ale amatorilor români din Voivodina au fost lăsate în grija entuziaștilor amatori, mai exact, reiese că au fost lăsate în voia sorţii. Sprijinul financiar denotă că nu au fost lăsaţi în voia sorţii. În concluzie, oricât de puternice ar fi, pe fond, argumentele și contraargumentele, dacă nu sunt și corecte, nu devin convingătoare. Despre cel mai longeviv festival de muzică populară românească conducerea CNMNRS are doar cuvinte de laudă. Cât despre prezenţa unui singur membru la întâlnirile la care s-a discutat destinul festivalului, s-a dovedit că CNMNRS este interesat de soarta festivalului.

Avem nevoie de ONG-uri, chiar şi de cele nou formate, în caz contrar riscăm să ne pierdem identitatea

ONG-urile. Termenul de „organizație non-guvernamentală” româneşti din Voivodina, chiar şi cele nou create, au apărut dintr-o nevoie a societăţii. Astfel, pe cât de diverse sunt nevoile comunităţii, pe atât de diverse sunt şi ONG-urile active de astăzi. De regulă, scopul unui ONG este în interesul dezvoltării societaţii, formată printr-o asociere voluntară a unor cetăţeni. Şi cu cât mai multe ONG-uri, cu atât este mai bine pentru soarta şi destinul minorităţii naţionale româneşti din Serbia, în caz contrar riscăm să ne pierdem identitatea.

Membrele asociaţiei nou formate, Zestrea Grebenceană, se bucură că în sfârşit s-au finalizat lucrările de reconstrucţie a casei de cultură, acolo unde de acum înainte se vor desfăşura diferite evenimente, cu scopul de a se păstra şi de a se transmite mai departe obiceiurile şi tradiţiile româneşti din această localitate. Preşedinta Asociaţiei „Zestrea Grebenceană”, Alexandra Popa, declară următoarele: „Tocmai s-au finalizat lucrările de reconstrucţie a casei de cultură care se găseşte pe strada Vasco Popa 75 (în centrul satului), pentru care ţin să le mulţumesc tuturor membrilor CNMNRS pentru ajutorul financiar oferit”. Lucrări de reconstrucţie au avut loc şi la Casa Etno din Uzdin, iar preşedinta asociaţiei Bunicuţele din Uzdin, Ana Boieru, declară: „Am fost susţinute financiar de către Consilul Naţional al Minorităţii Naţionale Române din Serbia, atât pentru lucrările de reconstrucţie cât şi pentru fiecare manifestare organizată de către asociaţia noastră”. Sprijinul financiar primit de la CNMNRS îl susţine şi domnul Dorel Marianu care este manager PR al Societăţii Cultural Artistice „Veselia Glogoni”, care ne declară următoarele: ” Am fost sprijiniţi pentru a organiza diferite evenimente culturale, dar am primit şi sprijin financiar pentru deplasările pe care le-am avut atât în ţară cât şi în străinătate, şi anul trecut dar şi anul acesta am fost sprijiniţi financiar de către Consiliul Naţional al Minorităţii Naţionale Române din Serbia”.

Prin urmare, prioritară pentru validarea finală a finanțării dar şi pentru argumente susţinute prin date corecte sunt cifrele enumerate, şi anume:

Pentru educație, în 2018 s-a planificat suma de 900.000,00 și s-a cheltuit suma de 857,813.00.

În 2019, s-a planificat suma de 1.643.907,81 și s-a realizat suma de 1.291.329,00.

Pentru cultură în 2018, planificat 9,450,000.00, realizat 8,347,390.22

În 2019 planificat 9.100.000,00, realizat 8.751.500,00

Pentru informare, în 2018 planificat 400,000.00, realizat 326,801.73.

În 2019, planificat 600.000,00, s-a realizat suma de 373.700,00

Conform datelor obţinute de la Consiliul Naţional al Minorităţii Naţionale Române, pe baza concursului din domeniul informării în anul 2019 s-au dat de cinci ori mai multe mijloace financiare pentru publicații ceea ce nu a fost cazul în 2018.

Dealtfel, CNMNRS a mai desfășurat și alte activități de susținere financiară a evenimentelor culturale importante pentru minoritatea română, printre care amintim :

Marele Festival de Muzică și Folclor a Românilor din Voivodina ……… 350.000,00

Asociația Teatrelor de Amatori a Românilor din Voivodina …………….100.000,00

Festivalul de Teatru pentru Copii ……………… 200.000,00

Festivalul de cântece vechi și romanțe………………… 250.000,00

Festivalul Tinereţea Cântă …………………………… ………………. 200.000,00

Orchestra și corul Consiliului Național ……………………… 1.424.150 , 00

Ajutor financiar pentru gazdele Marelui Festival …………………… 500.000,00

Ajutor financiar pentru gazdele Festivalului Copiilor ………………. 200.000,00

Sprijin financiar pentru proiecte de cofinanțare a evenimentelor culturale ale asociațiilor culturale, centrelor culturale și festivalurilor ……. 5.190.000, 00

Pe bază de concurs, sprijin financiar au primit 53 de asociații cu caracter românesc, din numeroase localități de la noi. În total, a fost acordată suma de 5.190.000 dinari pentru aceste asociații.

Au mai fost sprijinite financiar și alte instituții, în cadrul cărora se desfășoară diferite forme de activitate culturală cu caracter românesc, precum Scena Profesionistă în Limba Română din cadrul Teatrului Popular din Vârșeț, apoi proiecte din domeniul informării și a activității editoriale în limba română ș.a.

Aceste informații sunt informațiile oficiale ale Consiliul Naţional al Minorităţii Naţionale Române din Serbia

Adriana PETROI

Articolul îl puteți citi în numărul 34 din 22 august 2020