Omul sfinţeşte locul

În timpul primăverii, în satele români din comuna Alibunar, localnicii, împreună cu prietenii şi rudele lor, se întâlnesc pentru a sărbători împreună nedeia satului, zisă și ruga.

La Petrovasâla vin români din toate colțurile lumii, pentru a arăta că ne-am menținut prin tradiție și obiceiuri. De câțiva ani încoace, Ioan Nelu Roşca din Şanoviţa, România, este prezent cu gândul şi cu sufletul la sărbătoarea satului Petrovasâla. Așa a fost și anul acesta pe data de 16 iunie, când creștinii au prăznuit Rusaliile.

– La invitaţia Victoriei Secheşan, preşedinta Asociaţiei Femeilor ,,Mâini harnice bănăţene”, am venit să împart bucuria cu prietenii mei dragi din Petrovasâla. Sunt un pasionat al păstrării tradiţiilor româneşti, pentru că rădăcina mea e de la sat. De fiecare dată mă voi întoarce de unde am plecat. Mulţumesc bunului Dumnezeu că iarăşi ne întâlnim. Sunt mereu prezent sufleteşte pe aceste meleaguri bănăţene. Am participat la numeroase manifestări culturale organizate în satele româneşti din Banatul sârbesc. De fiecare dată mă simt ca la mine acasă, în satul natal Şanoviţa. Suntem cu toţii bănăţeni. Ne leagă aceeaşi cultură și aceleaşi obiceiuri pe care trebuie să le păstrăm cu sfinţenie. De câţiva ani sunt preşedinte al Asociaţiei Culturale ,,Nicolae Ursu” din Şanoviţa. Din colecţia mea pe care o prezint românilor de pe aceste meleaguri fac parte costumele populare și portul din bătrâni scos din lada cu zestre a bunicelor noastre. Tuturor românilor le transmit: ,,Iubiţi satul natal, păstraţi credinţa în Dumnezeu, tradiţiile şi obiceiurile aşa cum vi le-au lăsat moşii şi strămoşii voştri!”, ne-a spus Ioan Roşca.

Ion Mărgan

