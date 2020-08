CEA DE-A 60-A EDIȚIE A MARELUI FESTIVAL – UZDIN 2020

Etalarea bog ăț iei folclorice și a diversit ăț ii valorilor culturale a fost dintotdeauna un segment important în p ă strarea ş i propagarea tradi ţ iilor multimilenare ale poporului nostru. Tocmai de aceea Marele Festival al Românilor din Provincia Autonom ă Voivodina, Serbia, care anul acesta a ajuns la cel de-a l șaselea deceniu de ființare , a fost un eveniment mult așteptat de toți p ă str ă torii muzicii și dansului autentic din Banat. În ciuda situației provocate de cel de-al doilea val de coronavirus, organizatorii se str ă duiesc s ă mențin ă continuitatea manifest ă rii.

Ne-am obșinuit ca an de an luna august să fie rezervată festivalului nostru de muzică românească și folclor, să admirăm cele mai prețioase elemente tradiționale – de la specificul portului popular românesc și până la străvechile cântece autentice -, componente ce ne amintesc de vremurile demult apuse. Anul acesta avem o situație fără precedent. Odată cu proclamarea pandemiei de coronavirus ediția jubiliară a Marelui Festival a fost pusă sub semnul întrebării.

Deși încă mai există incertitudine privind organizarea, după spusele oamenilor din conducerea festivalului iubitorii de folclor și tot ceea ce el reprezintă se vor bucura totuși de un concert extraordinar pe care îl vor putea urmări la televizor.

Președintele Consiliului Executiv al Marelui Festival, Dorel Cina, menționează că la ultima ședință au stabilit, în unanimitate, că ar este de dorit să aibă loc această ediție, fiind a șaizecea, una jubiliară. Astfel se va păstra continuitatea festivalului. Din păcate, coronavirusul a impus anumite restricții, dar membrii Consiliului Executiv al Marelui Festival au ajuns la o înțelegere: va avea loc un concert fără public la care se vor prezenta interpreții care și-au anunțat participarea. Concertul îl va înregistra Radio Televiziunea Voivodinei, dar săptămânalul ,,Libertatea” va face totul ce îi este cu putință pentru a le oferi cititorilor transmisiune în direct pe site-ul www.libertatea.rs, cum era cazul și la ultimele câteva ediții.

Grațian Petrovici, președintele nou-ales al comisiei artistice, precizează că la această ediție și-au anunțat participarea d22 de interpreți (soliști vocali și instrumentiști) din Uzdin, Satu Nou, Ecica, Ovcea, Petrovasâla, Iancaid, Alibunar și Torac.

– Interesul pentru Marele Festival nu este atât de mare ca și la edițiile precedente din cauza coronavirusului. Și-au anunțat participarea interpreții consacrați, dar și debutanții, în total 22 (opt soliști instrumentiști și 14 soliști vocali). Organizatorii, participanții și orchestra fac eforturi uriașe și se pregătesc pentru concert. Soliștii instrumentiști și vocali s-au ales repertoriul, iar aranjamentele muzicale pentru orchestră sunt pregatite, transmite Grațian Petrovici.

Dânsul ne informează că soliştii instrumentişti şi cei vocali vor fi acompaniaţi de Orchestra de Muzică Populară a Românilor din Voivodina al cărei dirijor este mr. Roman Bugar, iar coordonator artistic Petru Popa. Același lucru îl confirmă și directoarea C.C. ,,Doina” din Uzdin, Casandra Catarina Ecovoiu Rămianț, care în calitate de gazdă se mândrește cu această manifestare, cel mai important eveniment al românilor din Voivodina.



Teodora SMOLEAN

Articol publicat în numărul 33 din 15 august 2020

Lista participanților la cea de-a 60-a ediție a Marelui Festival – Uzdin 2020:

1. FIRUŢA CINA

2. GRAŢIELA BRĂGEAN

3. ANDREA EVI

4. ADRIANA SECHEDACE

5. ANGELA BUGAR

6. ADRIAN BUGAR

7. DENIS LUPŞOR

8. VICTOR RADU

9. ISIDORA IOVIŢA

10. DARKO NEDA

11. VIRGINIA TOTAN

12. VANESA CREŢU

13. ANDREA ŞOŞDEAN

14. CRISTINA MOTOROJESCU

15. CRISTINA MIC

16. GABRIELA PETROVICI

17. SEBASTIAN BOGDAN

18. VALENTINA SECHEŞAN

19. MATEI MAGDA

20. MURGU GHEORGHE

21. ADRIANA UZONI

22. ANA MARIA DAMIAN