Trei nestemate au apărut cu puțin timp în urmă în cutia cu bijuterii a Academiei Române – antologii din colecția ,,O sută și una de poezii” cu versuri de Radu Flora, Vasko Popa și Nicu Ciobanu. Antologator este poetul, criticul și istoricul literar dr. Florian Copcea, care semnează și prefața și selecția operelor critice. Biobliografiile autorilor sunt asigurate de poetul și publicistul Nicu Ciobanu (mai puțin în cazul său, aceasta fiind semnată tot de Florian Copcea).

Pe dr. Florian Copcea l-am întrebat c um se justifică selecţia poeţilor pentru antologiile ,,O sută și una de poezii” și proiectul editorial în general.

,,Metamorfozele și paradigmele poeziei române din Serbia au produs mutații spectaculoase în cultura minorității naționale românești confruntată, să recunoaștem, cu o aculturație, nu încap dubii, benefică. Literatura română din acest spațiu multilingvistic, de altminteri tânără, a reușit nu numai să se sincronizeze într-un timp relativ scurt la marile curente universale, dar și să genereze valori incontestabile. Este de apreciat că în anumite perioade această literatură a cărei direcție a fost trasată de Vasko Popa și Radu Flora a supraviețuit tuturor sterotipiilor, tuturor presiunilor ideologice, tuturor programelor estetice ,,la modă”.

Ar fi o utopie să crezi că mișcarea ideilor literare a fost provocată de altcineva în afară de literații momentelor generaționaliste, de intelectualii care, respingând sau nu maniheismul proletcultist, au transformat rezistența culturii într-un autentic fenomen. În astfel de împrejurări au apărut multe opere fundamentale care, în orice condiție, pot sta la temelia literaturii. Fiindcă primele moduri de exprimare literară și de impunere a unui spirit, e drept, un timp afectat de convenții, inhibiții și complexe, se datorează creatorilor de poezie, am considerat oportun că este necesar să scoatem la lumină, din cenușa uitării sau a nepăsării, operele celor mai reprezentativi truditori întru cuvânt. Nu am greșit utilizând plurarul. Ideea a fost a celui mai însemnat scriitor, academician Dumitru Radu Popescu, directorul Editurii Academiei Române care m-a ,,mobilizat” pentru realizarea unor antologii – O sută și una de poezii, acestea urmând să apară în 2020. Sigur, este un proiect ambițios, cu multă trudă și responsabilitate. Sunt convins că prin alegerea anumitor poeți am încercat, pe de o parte, să ofer cititorilor o panoramă evolutivă a literaturii române, iar pe de altă parte tezaurizarea celor mai strălucite poeme care, în esență, vor dăinui peste vreme. Nu exclud faptul că, în unele cazuri, poate am fost subiectiv în alegerea poeților și nici că i-am nedreptățit pe alții, dar să sperăm că într-un viitor apropiat și celor din urmă au să le vină rândul”.

Radu Flora, poet din prima generaţie, după cum scrieţi în prefaţă, s-a poziţionat ,,în afara dogmatismului ce-l presupunea/impunea realismul socialist” şi a susţinut introducerea ,,unor abordări moderne în procedeul artistic-expresiv”. Este ,,eticheta” care adesea i se atribuie lui R. Flora. Totuşi, ce găsim dincolo de aceasta?

Radu Flora, cum mai spuneam, este întemeiatorul literaturii române din Serbia. Evident, și Vasko Popa are meritele sale, dar ,,transferul” său în literatura sârbă (lucru pe care nu o să-l discutăm aici!), i-a determinat pe mulți iacobini (să folosim un epitet al lui Eugen Simion) să-i miniminalizeze contribuția la… nașterea literaturii române, pe când Radu Flora a rămas profund devotat misiunii de a duce, pe sub furcile caudine ale unor fantasme, rostul limbii române, ,,dulcele corn” de aur eminescian al poeziei. Bineînțeles, el nu putea, oricât curaj și educație cultural-științifică ar fi avut, să reușească în visul și idealul iubitorilor de frumos și de identitate spirituală dacă nu ar fi fost revista ,,Lumina”.

În consecință, prin Radu Flora, ,,poet cu aștri-n frunte și cu spini bătuți în palmă”, cum se autointitula, limbajul literaturii de expresie românească din ex-Iugoslavia suportă modificări de structură și vine, departe de ,,spiritul veacului”, să creeze mitul creației originale, unice, în acest areal, mult apropiat de cel din România acelor ani. Totuși, modelele poetice ale lui Radu Flora nu trebuie căutate în operele lecturate ale confraților săi de aiurea, ci în înțelepciunea cu care privea și judeca văzutul și nevăzutul, spusul și nespusul lumii. Așadar, Radu Flora a revoluționat limbajul literar și s-a dovedit a fi un vizionar care credea în salvarea spiritului uman prin poezie.

