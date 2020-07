Era început de iulie când am poposit în casa lui Păun Țăran din Seleuș. Am fost surprinsă de frumusețea florilor. Mireasma plantelor ornamentale și sania cu flori din fața casei atrag atenția vizitatorului.

L-am întrebat cum a îndrăgit el florile. Iată ce ne-a răspuns:

,,Florile le-am îndrăgit în tinerețe. Am moștenit această dragoste de la mama mea Eva. Ea se îngrijea de florile din grădina casei, care cu mirosul lor înmiresmat a atras atenția celor care ne-au vizitat. Cele mai dragi ne-au fost au fost caliopele și trandifirii. Mama le îngrijea cu multă dragoste și le admira. Cu aceeași pasiune le îngrijeam și eu. Când mergeam pe la târguri am aruncat o privire asupra standului cu flori. Acasă m-am întors cu câte două, trei ghivece de flori pe care nu le aveam în colecția mea. În grădină am expus și câteva obiecte vechi gospodărești: un jug de boi, roți de la trăsură, o mașină de tors lâna.

Silvia MĂRGAN

Articolul integral îl puteți citi în săptămânalul ,,Libertatea” din 18 iulie 2020.