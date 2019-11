Titlul de mai sus este inspirat de un vers eminescian. L-am parafrazat, aluziv, nu pentru a aminti cuiva de dulceața poeziei marelui nostru poet – Mihai Eminescu, ci pentru a justifica cele ce urmează, realități care, mărturisesc, nu numai că dor, dar produc mânie și revoltă.

Gândul cititorilor noștri, va alerga, desigur, intuim, peste zări, către București, acolo unde, se pare, funcționează o mașinărie meschină de deznaționalizare a românilor din Serbia, și nu numai! Cum și în alte dăți susțineam, problemele și prioritățile membrilor comunităților din imediata vecinătate a frontierelor, nu se pot compara cu cele ale românilor din diaspora. Sunt diferite.

Indiferența reprezentanților instituțiilor de stat românești specializate în protecția minorităților românești contra exceselor de asimilațiune este condamnabilă. Nu vom face o obsesie din a arăta cu degetul la infinit, dar, de fiecare dată, sperăm într-o regândire a strategiei acestora. Teoretic, acceptăm, există o strategie, deși nu este bine definită, recunoaștem, există! Cu toate acestea, ea nu are niciun efect, chiar și atunci când vag este materializată în acțiuni / programe care, nu știu dacă mai are rost s-o spunem, se adresează / sau sunt destinate numai unor grupulețe de inși unși cu toate alifiile, care mereu au un statut aparte, de favoriți ai unor funcționari mercenari fără scrupule.

Nu suntem răutăcioși, dar a acorda bani pentru bifarea unui sprijin, care întotdeauna se dovedește a fi artificial, nu este tot una cu a participa efectiv și eficient la apărarea ființei naționale românești contra unor politici agresive de izolare a minorității, dacă acestea există. Deși înclinăm să credem că lamentările unor farisei nevolnici sunt false și poartă amprenta unei fățărnici greu de înțeles, o să amintim că etnicii români primesc, e drept, nu cum ar trebui, ajutor pentru consolidarea identității lor din partea CNMNR din Novi Sad. Așadar…

Florian Copcea

