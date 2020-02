Odată cu amplasarea semafoarelor în centrul satului cu mai mulți ani în urmă, mulți torăceni se întrebau la ce vor folosi ele. Din păcate, s-au înșelat, fiindcă pe zi ce trece Toracul ține pasul chiar cu sediul comunal după ultima sa înfățișare și nu e un lucru mic: noua staţie de benzină este o splendoare, mai ales noaptea. Impunătoarea clădire a Comunității Locale, pe zi ce trece, aproape că fascinează pe fiecare trecător. Iar în centrul satului toate edificiile sunt de dată mai recentă, nu de un secol. Şcoala este zugrăvită, dispensarul este poate cel mai frumos din comună, poșta se află într-o clădire separată şi arătoasă, iar piața e nou-nouță, lipsindu-i doar tejghele, care probabil vor sosi în curând.

Nu am uitat nici terenurile pentru sporturile mici, care au o locaţie aproape perfectă. Parcul copiilor are o căsuță ecologică pentru cursuri în aer liber și spații verzi. La loc central e amplasată şi o stație modernă de autobuz. În urmă cu câțiva ani au fost dărâmate toate zidurile care nu lăsau să intre suficientă lumină ca satul, mai ales centrul, să fie scăldat de soare. La fel, în fiecare an apar două, trei case noi, ridicate de torăcenii plecați de ani buni la muncă provizorie în străinătate.

I. MIAT

