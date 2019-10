Varietăţi de produse delicioase

Evenimentul festin de toamnă s-a petrecut sâmbătă, 26 octombrie curent, unde standurile amenajate din piaţa satului au fost împodobite cu fel de fel de produse de prăjituri, dulciuri care, prin mirosul lor îmbietor, i-a atras pe mulţi iubitori de tradiţii din împrejurimi. Pentru prima dată la această manifestare culinară a toamnei, au fost invitaţi oaspeţi din ţara vecină şi prietenă, România, din comuna Ciacova, satul de naştere al cunoscutului literat sârb, Dositej Obradović, precum şi din Arad.

La ora 12,00 a fost inaugurată expoziţia de produse tradiţionale, şi de obiecte artizanale, iar mai târziu, după degustarea produselor şi preparatelor culinare din fructele de toamnă, a urmat derularea programului cultural. În partea festivă a programului, Victoria Secheşan, preşedinta Asociaţiei femeilor ,,Mâini Harnice Bănăţene” a salutat oaspeţii şi pe participanţi, urându-le un bun venit în satul unde se păstrează cu sfinţenie tradiţiile şi obiceiurile moştenite din străbuni. Cuvinte de sprijin au adresat: Daniel Magdu, preşedintele Consiliului Naţional al Minorităţii Naţionale Române din Serbia, Daniela Lončar, prefectul Districtului Banatului de Sud, Excelenţa Sa Gheorghe Dinu, consulul general al Consulatului României de la Vârşeţ.

Ion Mărgan

Articolul îl puteţi citi integral în săptămânalul ,,Libertatea”, nr, 44, din 2 noiembrie 2019

În programul cultural care a urmat, s-au prezentat oaspeţii din România, orchestra de tamburaşi ,,Kruna” din Sânmartinul Sârbesc condusă de Ilija Grubački, şi solistele vocale: Milana Seja Grubački şi Kata Grubački. Pentru buna dispoziţie a publicului spectator s-au ocupat soliştii vocali: Petrică Panţiru şi Alesia Pintea, iar în final au evoluat membri Ansamblului ,,Vatra arădeană” cu suite de dansuri din zona folcorică a Aradului.

,,Participăm pentru prima dată la această manifestare a roadelor de toamnă. Am rămas frumos impresionate de produsele culinare şi de obiectele de artizanat pentru care harnicele femei au depus multă muncă şi dăruire de sine. Am expus câteva obiecte artizanale, broderii, costume populare purtate de bunicile noastre la sărbători. Am pregătit şi dulciuri delicioase după o reţetă ale străbunicelor, de care ne amintim cu drag, de fiecare dată când participăm la astfel de manfiestări culinare. Vom veni cu mare bucurie şi la anul dacă vom fi invitate”, ne-a spus Mila Danciu din Nicolinţ.

,,Ne pare foarte bine că am fost invitate să participăm la acest festival al roadelor de toamnă. Suntem o asociaţie de femei care poartă satul şi obiceiurile sale în suflet, şi ne mândrim cu acest lucru. Tocmai din acest motiv am răspuns pozitiv la invitaţia făcută de preşedinta Victoria Secheşan, şi îi mulţumim din suflet”, ne-au spus femeile din Ciacova.

În această zi de sărbătoare a roadelor de toamnă, s-a simţit în aer plutind mirosul înmiresmat al dulciurilor delicioase preparate din gutui, şi din fructe, precum gemul şi dulceaţa de struguri, ştrudelul cu mac, cu nucă şi stafide, dar şi savuroasa plăcintă cu mere.