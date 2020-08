Trandafirul

Trandafirul este o plantă perenă şi se prezintă sub formă de arbust. Acesta creşte şi spontan, dar este maiales cultivat în parcuri şi gradini, ca plantă decorativă. Partea medicinală a trandafirului sunt petalele, din care se prepară infuzie şi sirop. Extractele de petale se folosesc şi în industria produselor cosmetice, iar uleiurile sunt folosite în aromaterapie.

Beneficii

Petalele de trandafir conţin ulei volatil, tanini, derivaţi flavonici, nerol, citronelol, zaharuri, ceară şi acid galic. Actiunea florilor de trandafir determină efecte cicatrizante, antidiareice, antidizenterice, astringente, antihemoragice, antihelmintice, antiinflamatoare, dezinfectante, antipiretice, antiseptice, antimicotice, aromatizante, fortifiante, mineralizante şi tonice. Preparatele din trandafir, procesate în diferite moduri (infuzie, tincturi, oţet de trandafiri, petale amestecate cu miere), sunt indicate în gripă, bronşite, răceli, astm bronşic, hiperhidroză (transpiraţie în exces), laringită, micoze bucale şi vaginale, afte, faringite, amigdalite, stomatite, diaree cronică şi dizenterie, hemoroizi, angină pectorală, acnee, plăgi, leucoree, iritaţii oculare ori la nivelul pleoapelor sau în conjunctivite.

Un aspect important al acestei plante medicinale este subliniat de acţiunea apei naturale de trandafiri, care are efecte miraculoase asupra frumuseţii. Aceasta are multiple beneficii şi este adecvată tuturor tipurilor de piele. Printre beneficiile sale enumerăm: este hidratantă, catifelează şi tonifică pielea, are proprietăţi antiinflamatorii, reducând iritaţiile pielii, curăţă porii pielii, are proprietăţi astringente uşoare, de aceea este recomandată după tratamentele faciale pentru închiderea porilor. Are proprietăţi antiseptice şi antibacteriene, stimulează circulaţia sângelui la nivelul capilarelor, menţine

echilibrul ph-ului pielii, are proprietăţi cicatrizante, stimulează procesul de regenerare al pielii, ajută la menţinerea tinereţii şi elasticităţii pielii, are proprietăţi antioxidante, calmează arsurile solare, stimulează circulaţia sângelui la nivelul scalpului, întăreşte rădăcina firului de păr, stimulează creşterea acestuia şi ajută la regenerarea părului deteriorat.

Contraindicații

Ceaiul de trandafiri nu este recomandat persoanelor care au alergie la petale de trandafiri deoarece poate

determina arsuri la nivelul stoamcului.

Marina ANCAIȚAN

Articolul îl puteți citi în numărul 34 din 22 august 2020