Gustoasă și lecuitoare, coacăza se coace în iulie. Cea mai răspândită este coacăza roșie, dar se folosește și cea neagră.

Beneficii

Coacăzul roșu are boabe mărunte, apetisante și acrișoare. Conține carbohidrați, fibre, proteine și foarte puține calorii. Are conținut ridicat de caroten, care îi conferă culoare roșie. În plus, carotenul ajută la sinteza vitaminei A, care protejează membrana mucoasă și favorizează schimbul de materii în celule. Coacăza conține o cantitate mare de vitamine B1, B2 și B6, E și C.

Boabele de coacăză conțin jumătate din cantitatea necesară de vitamina C. De aceea se recomandă în caz de boală cauzată de carența de vitamine. Din cauza concentrației ridicate de vitamina C, aceste fructe sunt antioxidanți care favorizează sănătatea oaselor. Asigură și închegarea sănătoasă a sângelui, precum și protecția sistemului cardiovascular.

Boabele roșii măresc pofta de mâncare, întăresc organismul și îl protejează contra materiilor nocive. Favorizează activitatea intestinelor și convalescența după intervențiile chirurgicale. În medicina populară, coacăza roșie este cunoscută ca fiind un fruct care întărește, curăță și înfrumusețează corpul.