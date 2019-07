Preşedinta Guvernului Serbiei, Ana Brnabić, a vizitat miercuri, 26 iunie, Municipiul Zrenianin, respectiv Stația de epurare a apei, spre a se convinge la faţa locului în privinţa motivelor întârzierii punerii în folosinţă a Uzinei de purificare a apei potabile din oraşul de pe Bega.

Prim-ministrul Brnabić a avut întrevederi cu primarul Municipiului Zrenianin, Čedomir Janjić, și cu reprezentanții Companiei ,,Gruppo Zillio”, investitor al fabricii, care întârzie să livreze apă potabilă pură, în ciuda faptului că instalația de purificare a fost finalizată în luna iunie 2017. La întâlnire au participat, de asemenea, reprezentanţi ai unor asociaţii civice și numeroşi reprezentanți ai mass-media.

– Suntem împreună în toate acestea, deoarece apa potabilă este cea mai importantă problemă pentru cetățenii Zrenianinului. Suntem aici pentru a rezolva împreună problema apei potabile, acesta este scopul vizitei mele – a declarat prim- ministrul Brnabić, menționând că este însoțită de reprezentanți ai mai multor ministere din Guvernul Serbiei.

Ea a subliniat că au existat termene precise pentru începerea exploatării Stației de tratare a apei, care au fost extinse din mai multe motive, adăugând că din nou, datorită unor circumstanțe neprevăzute, termenul de 15 iunie a fost prelungit până la jumătatea lunii iulie.

– Între timp am avut discuții cu reprezentanții cetățenilor, pentru că am dorit să vorbesc în mod deschis despre acest lucru și să prezint publicului tot ceea ce am făcut până acum în această privință. Rezolvăm problema apărută de mai multe decenii la Zrenianin și acesta este un lucru bun. Când faci ceva pentru prima dată, ceva pe care nimeni altcineva nu a soluționat de zeci de ani, atunci astfel de lucruri se întâmplă. Este esențial că nu avem nimic de ascuns și vrem să comunicăm cu cetățenii și mass-media – a spus Brnabić, adăugând că în multe părți ale Voivodinei apa potabilă este de calitate proastă, iar Guvernul Serbiei va încerca să soluționeze această problemă în perioada ce urmează și la Kikinda .

Întreaga întâlnire a fost deschisă publicului, iar cetățenii puteau adresa întrebări cu privire la Stația de tratare a apei, termenele propuse şi inaugurarea instalaţiei de purificare la Zrenianin, după 15 ani de interdicţie a consumului de apă din rețeaua de alimentare a orașului. La final, Brnabić a promis că va reveni la Zrenianin și în luna iulie, care este un nou termen pentru punerea în folosință a sistemului de tratare a apei potabile.

