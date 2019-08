O diversitate de momente folclorice

An de an, la manifestarea centrală a românilor din Voivodina iubitorii folclorului românesc se pot delecta cu muzică tradițională și dansuri autentice din aproape toate localitățile populate cu români. Ediția a 59-a a Marelui Festival de Folclor și Muzică Românească, care după 40 de ani a revenit pe scena din Doloave, a fost apreciată de o comisie de specialitate din care au făcut parte: prof. univ. dr. habil Lucian E. Roșca în calitate de președinte, prof. Leri Mengher, solista vocală Valeria Arnăutu, – membri. Această comisie a fost atentă la fiecare moment, mișcare sau acord. Am apelat la președintele juriului să împartă cu cititorii noștri măcar o parte din impresiile pe care le are de la această ediție:

– A fost o diversitate de momente folclorice, atât în a doua, cât și în prima seară cu soliștii vocali și instrumentiști. În seara a doua am avut prilejul să urmărim multe dansuri, multe ansambluri folclorice, multe coruri. Pot să vă spun că și față de ediția anterioară pe care am urmărit-o înregistrată simt o calitate superioară a actului artistic în general. Este un lucru îmbucurător să vezi așa ceva mai ales aici, în zona Voivodinei, unde coregrafii, instructorii, profesorii se ocupă foarte, foarte amănunțit de promovarea culturii populare românești.

Domnul Roșca, etnomuzicolog de profesie, la ediția din acest an a participat pentru prima dată în juriu la Marele Festival, dar în primăvară a făcut parte din comisia de jurizare la Festivalul Copiilor. Ne-a interesat să aflăm cum vede el ținuta dansatorilor pe scenă, dacă pașii sunt conformați cu coregrafia, cum apreciază autenticitatea costumelor… Am primit următorul răspuns:

– Desigur că la orice festival, la orice concurs, este loc de mai bine, dar astăzi, în cea de-a doua zi de festival, se vede calitatea dansurilor bine conturate în scenă, atât în cazul dansurilor stilizate, cât și în cazul dansurilor tradiționale.

Teodora SMOLEAN

