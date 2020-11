Priboiul- floarea raiului

Priboiul- GERANIUM MACRORRHIZUM (denumirea populară floarea-raiului) este apreciată ca plantă medicinală pentru puterea ei vindecătoare. Este răspândită în flora spontană din Europa. La noi crește în zonele pietroase, pe soluri calcaroase și umbroase, în pădurile de molid și fag din regiunile montane și cele deluroase.

Este o plantă care crește sub formă de tufă. Se fixează în sol cu ajutorul unui rizom puternic. Tulpinile sunt subțiri și ating înălțimea de 80 cm. Frunzele sunt de un verde închis, palmate, adânc zimțate. Florile sunt așezate în vârful tulpinii de culoare roz-violaceu.

Priboiul conține o varietate de substanțe active – vitaminele A, C, grupul vitaminic B, ulei volatil, minerale (fier, calciu, potasiu, magneziu, fosfor, germaniu, tanină). Datorită conținutului său planta are calități de – astringent,- hipotensiv,- diuretic,- dezinfectant. Are efecte foarte puternice de stimulare a oxigenării celulelor și ajută la tratarea tumorilor maligne și a celor benigne. Priboiul este folosit în industria parfumurilor datorită uleiurilor volatile din conținut.

În scopuri terapeutice, în iunie și octombrie se recoltează partea aeriană a plantei. Preparatele din priboi (infuzia, ceaiul, pulberea, decoctul) sunt indicate pentru tratament intern și extern.

Este eficient în tratarea diverselor forme de cancer, mamar, pulmonar, de piele, de col uterin, cancer intestinal, cancer bucal;

Tratează afecțiuni renale, afecțiuni intestinale, dureri de stomac, constipația;

Este eficient în tratarea ulcerului hemoragic sau a hemoragiilor interne;

Este un remediu excelent pentru tratarea infecțiilor pulmonare, a tuberculozei;

Stimulează fertilitatea și benefic în caz de frigiditate si impotență;

Combate afecțiunile oculare – conjunctivita, cataracta, blefarita;

Este benefic în reumatism, răni, varice, stomatite, afte;

Se utilizează sub formă de comprese cu infuzie, decoct sau gargară.

Denis STRATULAT

Articolul integral îl puteți citi în numărul 47 din 21 noiembrie 2020