Principalii dăunători ai pomilor fructiferi (III)

Omida păroasă a dudului – omida, de culoare brun-închisă pe partea dorsală şi verde-brunie ventral, prezintă lateral o dungă formată din pete albe-verzui sau gălbui. Pe corp se găsesc negi negri, cu peri brun-negricioşi, urticanţi. În România, are obişnuit două generaţii pe an şi iernează ca pupă în scoarţa exfoliată, în scorburi etc. Fluturii primei generaţii apar din mai până în iunie. Stadiul de omidă durează 4-6 săptămâni. În perioada de la sfârşitul lunii iunie-începutul lunii iulie, acestea devin mature. Adulţii generaţiei a II-a apar eşalonat, începând cu mijlocul lunii iulie. Larvele se dezvoltă până în septembrie-octombrie. Omida atacă peste 200 de specii, arbuşti, plante ierboase, dintre care în special dudul, arţarul, mărul, părul, cireşul, vişinul, prunul, nucul etc. La început, omizile tinere stau grupate în cuiburi învelite în fire mătăsoase şi rod o faţă a frunzei şi parenchimul. Mai târziu se răspândesc de-a lungul ramurilor şi rod frunzele în întregime. Cuiburile mătăsoase pot cuprinde 60-80 cm din lungimea ramurii. Pomii atacaţi se debilitează şi se usucă. Pentru combatere se recomandă adunarea cuiburilor de omizi şi arderea lor atunci când cuiburile cuprind 3-6 frunze şi se repetă după 5-6 zile. Se pot folosi şi brâiele capcană.

Cotarul verde – omizile au corpul de culoare verde, cu trei dungi longitudinale albe. Are numai două perechi de picioare pe abdomen şi se deplasează caracteristic, asemănător cu un compas. Masculul este aripat, iar femela lipsită de aripi. Insecta are o generaţie pe an şi iernează ca ou pe ramuri. Adulţii zboară în octombrie-noiembrie şi depun ouăle la bifurcaţia ramurilor, la baza mugurilor, în crăpăturile scoarţei, lipindu-se cu un lichid vâscos. Larvele apar în martie-aprilie şi rod la început mugurii, iar apoi frunzele şi fructele. Omizile se întâlnesc în a doua jumătate a lunii mai, pupele se adăpostesc în sol. Atacă 70 de specii de pomi fructiferi şi arbori, ca părul, mărul, prunul, ulmul, stejarul, fagul, frasinul etc. Omizile rod frunzele, putând duce la desfrunzirea pomilor. Se recomandă săparea solului de sub coronamentul pomilor, aplicarea de inele cleioase la sfârşitul verii (pentru femelele lipsite de aripi). Tratamentele chimice sunt aceleaşi ca şi pentru specia precedentă.

Dan MATA

Articolul integral îl puteți citi în numărul 47 din 21 noiembrie 2020