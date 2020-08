Povestea marelui venit de la producția de aronia i-a încurajat pe mulți oameni din Serbia să înceapă să cultive această boabă considerată lecuitoare, dar calea spre câștiguri măsurate în zeci de mii de euro de la un hectar, nu este deloc ușoară. Bojan Marčeta din Jitiște a decis, în urmă cu trei ani, să înfiinţeze o plantație de aronia.

În locația în care a fost un câmp neglijat timp de mai bine de zece ani, există acum o plantație de 2000 metri pătraţi cu 700 de arbuști de aronia. Se așteaptă aproximativ o jumătate de tonă de boabe în primul an de recoltare, producţie care va crește de la an la an. 7-8 kg per arbust este o recoltă optimă după o perioadă de aproximativ 6-7 ani.

La început a fost o muncă grea, câmpul a fost plin de buruiene, s-au tăiat spinii și s-a arat terenul. Apoi s-a plantat lucernă, care a redus buruienile, după aceea s-a plantat aronia și s-a cosit iarba regulat. Bojan Marčeta spune că această plantă nu are nevoie de îngrijire specială, cu excepția tăierii manuale regulate a ierbii. Unicul dăunător și coșmarul fiecărui cultivator de aronia este un gândac care o atacă și că el trebuie adunat manual, pentru a se evita utilizarea substanțelor chimice. Datorită schimbării corespunzătoare a perioadelor ploioase și însorite, anul acesta a fost potrivit pentru aronia.

Prima recoltă a început luni, 10 august, când familia Marčeta, împreună cu un număr de muncitori harnici, au început să culeagă de dimineaţă această plantă lecuitoare.

– Este prima recoltă și încă avem multe de învățat despre această plantă. Cel mai bine este să culegem aronia dimineața între orele 8 şi 11, iar după-amiaza între orele 16 şi 19, pentru a evita căldura. Ţinând cont de prima experiență, putem spune că zilnic se pot recolta 50 kg – ne spune Bojan.

Florin RAȘA

