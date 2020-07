Succesul vine ca urmare a perseverenței și sacrificiilor

Succesul vine ca urmare a perseverenței și sacrificiilor nenumărate. Chiar dacă pentru fiecare dintre noi el are o altă definiție, în fond se rezumă la câteva vârfuri principale pe care vrem să ajungem. Financiar, personal, familial, profesional sau spiritual. Luate individual sau cumulate, ele ne modelează experiența per ansamblu a vieții. Prof. dr. Mihaela Lazović din Novi Sad a ajuns la succesul mult visat şi împărtăşeşte cu noi puţin din preocupările sale.

Prof. dr. Mihaela Lazović a obținut titlul de profesor de limba și literatura engleză în 2003, la Catedra de limba și literaturăa engleză a Facultăţii de Filosofie din cadrul Universităţii din Novi Sad, iar titlul de magister în știinte lingvistice în 2009, la Catedra de limba și literatura română de la Facultatea de Filosofie din cadrul Universităţii din Novi Sad. Apoi şi titlul de doctor în știinţe lingvistice, în 2012, la Catedra de limba și literatura engleză de la aceeaşi facultate.

Din anul 2012 și până acum, Mihaela este profesor titular de limba engleză de afaceri la Academia pentru Studii Aplicate Belgrad, la Facultatea de Management Hotelier. Prin intermediul acestei facultăți din Belgrad, Mihaela are colaborări fructoase cu Facultatea de Management Tursitc și Comercial „Dimitrie Cantemir” din Timișoara. Din anul 2013 până în prezent, Mihaela este membră al Consiliului consultativ și colaborator al revistei multidisciplinare de cercetari științifice „Quaestus” din Timișoara, publicată de Facultatea de Management Turistic și Comercial „Dimitrie Cantemir” din Timișoara.

Pentru studenții săi din Belgrad a scris manualul „Limba engleză de afaceri 1 și 2 ” (Business English Language 1 and 2), care s-a vândut în 1.200 de exemplare și deja are doua ediții. La fel este redactoare și traducătoare a revistei științifice „Hotellink”, publicată de două ori pe an de Facultatea de Management Hotelier din Belgrad. De asemenea a participat la numeroase seminare internaționale din domeniul turismului și ospătăritului din Serbia și din străinătate.

Este președinta Comisiei pentru licența profesorilor de limba și literatura engleză, din cadrul Ministerului Învățământului, Științei și Dezvoltării Tehnologice din Republica Serbia. Este membră al Societăţii de Lingvistică Aplicată din Serbia.

Adriana PETROI

