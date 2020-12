Prof. Maria Radu Novac și universul ei multicolor

Cu aceste cuvinte își începe povestea doamna profesoară Maria Radu Novac de originie din Reșița și adaugă:

„Casa mea părintească din Ticvaniu Mic este așezată pe o colină binecuvântată de Dumnezeu cu flori parfumate din primăvară până în toamnă. Am crescut cu florile. După 2011, anul în care am început să public în revista „Practic idei”, am învățat denumirea științifică a florilor și mi-am făcut mulți prieteni frumoși la suflet. Citea mult, căutam semințe, butași… Am și un noroc din naștere în sensul că mi se prind și florile înflorite și pomii cu floare.