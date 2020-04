Succesul unei femei este determinat de ambiţie şi oamenii care o înconjoară

Motto: „Cea mai mare aventură pe care o poţi avea este să îţi trăieşti viaţa pe care ai visat-o”. Oprah Winfrey

Pe unii Dumnezeu i-a înzestrat cu frumusețe, pe alții cu înțelepciune. Cu Natalia Stan, profesoară de limba şi literatura română la Ş.G. „Coriolan Doban” din Coştei, a fost foarte darnic! Ea întruchipează frumusețea, înțelepciunea, bunătatea și valorile morale, toate presărate cu o doză de modestie.

Natalia face parte din grupul de persoane care impresionează la prima vedere: elegantă, rafinată, marcantă, desăvârșită, puternică, o familistă convinsă și o profesoară cu talent și vocație.

Este o doamnă de succes cu o reputaţie deosebită, despre care se vorbeşte cu respect în societate, care merită toată aprecierea şi admiraţia noastră.

Natalia a acceptat cu emoții să vorbească despre realizări, familie, carieră… despre viaţă.

Este originară din suburbia Horecea Urbană a Cernăuţului, oraş misterios şi fascinant, plin de secrete cu statui, cu piloni decoraţi, peste cu tot îngeraşi de marmură și zeiţe antice. Oricine îşi poate aminti că acolo a făcut studiile gimnaziale Eminescu, câte ceva despre Aron Pumnul şi multe altele. Despre copilărie îi place să spună: „Am avut noroc și o copilărie foarte frumoasă la Cernăuţi, cu multă verdeaţă, jocuri, cu un alt sistem de valori, unul tradiţional, diferit de cel actual şi fără atât de multă tehnologie”.

Şcoala gimnazială N13 o termină la Horecea Urbană, luând parte activă la tot ceea ce înseamnă activitate extraşcolară (cor, formaţia de folclor, recitatori, teatru), participând la numeroase emulaţii, festivaluri, manifestări cultural-artistice şi activităţi instructive. În această perioadă avea multe vise, dar unul singur şi-l aminteşte cu certitudine – dorea să devină profesoară, deoarece credea că astfel poate contribui la formarea oamenilor. De când era mică Natalia Stan, era profesoară. Mai exact, după cursuri organizase şcoală…

– Mi-am dorit să fiu profesoară. Îmi amintesc că, de când eram mică, ţineam lecţii în faţa bunicului meu, păpuşilor şi mă plimbam cu o sacoşă plină de hârtii. Revenind la imaginea şcolii gimnaziale, în clasa a VI-a îmi amintesc că după ore rămâneam în fiecare zi în clasa învăţătoarei cu elevii claselor primare care beneficiau de program prelungit (după şcoală). Învăţătoarea Floarea Dimitrievna era convinsă că rămâneam cu acordul mamei, ajutând elevii în realizarea sarcinilor. Cu pretextul activităţii extraşcolare şi repetiţiilor, justificam părinților mei venirea mea târzie acasă. Într-o zi mama a dat buzna la şcoală, descoperind tot adevărul. Prin urmare, mi-am împlinit dorinţa din copilărie şi nu-mi pot imagina vreodată că aş putea face altceva.

Perioada liceului N 29 (azi, „Alexandru cel Bun”) din Cernăuţi reprezintă perioada în care mi-am aşezat temelia şi mi-am fixat obiectivele. Am multe amintiri: am fost în echipa de teatru, la Olimpiada de Limba Română, am devenit membru al Societăţii „Eminescu” din Cernăuţi, am avut numeroase recunoştinţe, premii şi distincţii”.

Mariana STRATULAT

Articolul integral îl puteți citi în numărul 16 din 18 aprilie 2020.