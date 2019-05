Medicina, o profesie nobilă

Rebeca Iencea din Coștei este o tânără deosebită, frumoasă, deșteaptă și respectuoasă, care impresionează prin felul ei de a fi. Faptul că a optat pentru studii de medicină scoate în evidență umană a personalității ei.

Rebeca s-a născut în martie 1997. „Fiind mezina familiei, de mică am fost alintată și răsfățată de părinți. Am avut o copilărie foarte frumosă la sat, alături de prieteni și colegi. La Coștei am terminat Școala Generală „Coriolan Doban”. Am urmat Liceul de Chimie din Vârșeț, secția: asistentă medicală. Am locuit împreună cu sora mea Ana. După cei patru ani, m-am hotărât să îmi urmez visul de a deveni medic. Mi-am dorit din tot sufletul să fac studii de medicină. În cele din urmă, am ajuns la București. Sunt studentă în anul III la Universitatea de Medicină „Carol Davila”. Nu m-am hotărât ce specializare voi face, pentru că mai am timp de gândit, dar îmi doresc să devin neonatolog. Pentru tot ce sunt și ce voi fi, știu că Dumnezeu se va îngriji. El este singurul care ne dă adevarata pace și liniște și în El am găsit o dragoste nespus de mare! Dumnezeu mi-a schimbat viața foarte mult”, mărturisește tânăra noastră interlocutoare.

În familia ei preodomină dragostea și respectul reciproc. Părinții au sprijinit-o întotdeauna pe calea viselor:

„Sunt recunoascătoare părinților și familiei pentru că au fost, sunt și vor fi alături de mine, pentru că îmi veghează orice pas! Îmi iubesc familia cel mai mult și sunt foarte atașată de surorile mele. Când merg acasă, cel mai mult din timp petrec cu ele. De sărbători suntem toți împreună! Deși multe obligații la facultate, în timpul liber îmi place să citesc și să mă plimb prin parcurile Bucureștiului. M-am adaptat aici. Acum iubesc acest oraș, chiar dacă la început mi-a fost greu să plec așa departe, să las familia, prietenii și să o iau de la capăt…”

Mariana STRATULAT

Articolul integral îl puteți citi în săptămânalul „Libertatea” din 25 mai 2019