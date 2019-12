Floarea Crăciunului

La noi în familie avem o tradiție de Crăciun. Am introdus-o eu atunci când am început să frământ și anume în noaptea de Ajun fac colacul de Crăciun. În acest articol vă dau rețeta Floarea Crăciunului.

Avem nevoie de următoarele ingrediente: 400 grame făină (tip 500), 1 ou, 70 de mililitri de lapte, 70 de mililitri de iaurt, 70 de mililitri de ulei, jumătate de drojdie de bere, două lingurițe mici de sare, 50 de grame de margarină topită, un ou de uns colacul, puțin susan și puțin mac.

În laptele călduț adăugăm iaurt. Fărâmițăm jumătate de drojdie de bere și punem o lingură de făină. Lăsăm la dospit 10-15 minute. Adăugăm făina (lăsăm patru, cinci linguri pentru frământat), sarea, oul și uleiul (lăsăm aproape două linguri de ulei în cana cu care măsurăm). Frământăm bine într-un castron și puțin pe masă. Când am frământat bine aluatul, îl punem înapoi în castron. Îl ungem cu cele două linguri de ulei lăsate la o parte. Punem pe aluat celofană și îl acoperim cu o cârpă curată. Îl lăsăm 30 de minute la dospit. Luăm aluatul după 30 de minute, îl frământăm din nou și după ce l-am frământat îl tăiem în două și facem două bucăți identice de aluat.

Când am obținut două bucăți de aluat, tăiem o bucățică mică din o bucată de aluat (eu am tăiat din aluatul drept). Luăm aluatul cel mai mare, facem cinci bucăți mici (din care o bucată de aluat are 67 grame, iar celelalte cântăresc 65 grame). Le luăm pe cele de 65 de grame, le punem pe masă, le întindem cu o vergea, le ungem cu margarină topită cu ajutorul unei periuțe de silicon pentru bucătărie. Mai întindem una și o punem peste ea. Facem așa cu toate cele patru bucăți. Bucata a cincea o întindem mai mult cu vergeaua, o punem peste cele patru bucăți și fiindcă e cea mai mare, cu degetele întindem sub prima bucată, dar pe ea nu o ungem cu margarină. După aceea, încet o luăm de pe masă, o punem în tigaia de copt și cu un cuțit anumit pentru aluat tăiem în mijloc o cruce. Pe urmă sucim tigaia și iarăși tăiem o cruce, dar invers. Când am terminat de tăiat, încet scoatem petalele florii noastre de aluat. Tot așa procedăm și cu aluatul cel mai mic, din acel aluat mai mic care are 57 grame. Celelalte patru cântăresc 55 grame. Facem așa cum am făcut și cu aluatul mai mare. Pe urmă îl punem în gaura pe care am făcut-o din aluat atunci când am scos petalele. O tăiem așa în cruce, dar invers, ca toată petala să iese invers. Scoatem toate petalele invers ca să obținem o floare. În gaura din mijloc punem bucățica pe care am tăiat-o din aluatul de partea dreaptă. Ungem tot colacul cu margarină, pe urmă și cu ou bătut. Pe petale punem susan, iar în mijloc mac. Lăsăm colacul 10-15 minute să se odihnească și îl coacem în cuptor la 180 grade, timp de 45 de minute.

Sper să vă plăcă Floarea Crăciunului și să o faceți și dumneavoastră. Poftă bună!

Text și fotografii: Monica MICLEA