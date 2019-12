Activități cu rezultate palbabile

La sfârşit de an ne-am propus să facem o dare de seamă asupra activităţilor care s-au desfăşurat în satele aparținătoare orașului Vârșeț în cursul anului 2019.

Scena de vară la Coștei, terenul sportiv multifuncțional și capelele la Mesici și Sălcița sunt doar câteva dintre realizările ce merită să fie evidențiate.

Despre proiecte, investiții și planuri ne-a vorbit Slaviša Makismović, responsabil pentru Dezvoltarea Rurală în Executivul orașului Vârșeț. De la bun început dumnealui a ținut să evidențieze faptul că autoguvernarea locală are grijă necontenit de cetățeni: „În cursul anului 2019 am realizat multe proiecte infrastructurale importante care vor înlesni viața oamenilor și vor asigura buna funcționare a societății în zonele rurale. Voi aminti cel mai mare proiect pe care l-am realizat în decursul acestui an, fiind vorba despre construirea unui sistem de retenție a apelor pe câmp în localitatea Uljma. Acest sistem va preveni inundațiile cum au fost cele din anul 2017, la acea vreme apele provocând pagube mari. Valoarea proiectului se ridică la 30.000.000, 00 dinari. Tot la Uljma a început construcția sălii sportive, lucrările urmând să fie finalizate anul viitor.

Un alt proiect important, în valoare de 2.500.000,00 dinari, este construirea scenei de vară la Coștei. Această scenă a fost inaugurată că prilejul marcării jubileului de 150 de ani ai corului din această localitate. Recent în jurul scenei au fost sădiți copaci. Această acțiune s-a desfășurat în cadrul proiectului „Sădește-ți propiul copac…”. La Mesici a fost reamenajat în întregime Căminul Cultural. Asociația Femeilor „La gură de ogășăl” desfășoară acolo o activitate intensă. Reconstrucția Căminului Cultural din Marcovăț a intrat în fază finală.

Aș vrea să scot în evidență problema privind construirea capelelor la sate. Datorită unei bune colaborări cu Biserica Ortodoxă Română din Sălcița, care a pregătit documentația și a aplicat la concursul Ministerului Cultelor, am reușit să rezolvăm problema privind capela din această localitate. Capela va inaugurată în următoarea perioadă. La Mesici capela a fost reamenajată în întregime, fiind inaugurată în cursul acestui an. Anul viitor vom construi capelă și la Voivodinț. Majoritatea satelor au capele. Au mai rămas Pârneaora, Vatin, Potporanj și Râtișor, unde capelele vor fi construite pe parcurs. Deocamdată pregătim documentația necesară. La Iablanca am reamenajat capela și spațiul din jurul acesteia. Am sădit iarbă, am amenajat spațiile verzi și am construit o cișmea.

La Potporanj și Râtișor am construit terenuri sportive multifuncționale acoperite cu tartan.

Mariana STRATULAT

