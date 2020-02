Cerbul carpatic pe dealurile Vârșețului

Săptămâna trecută, Înterprinderea Publică „Vojvodina šume” și Gospodărirea pădurii „Banat” din Panciova au început realizarea proiectului care are ca obiectiv pe un termen lung, în următori cinci ani, readucerea cerbului și a căprioarelor în zona pădurilor din Vârșeț. La concursul Secretariatului Provincial pentru Agricultură, Gospodărirea Apelor și Silvicultură pentru alocarea fondurilor pe anul 2019 pentru dezvoltarea vânatului, I.P. „Vojvodina šume” a aplicat cu proiectul „Construcția unui rezervație naturală de cerbi și căprioare”, (Cervus elaphus) în pădurea Vârșețului aproape de satul Marcovăț. Valoarea totală a proiectului este de 11.000.000 de dinari iar valoarea subvențiilor acordate prin concurs pentru construcția rezervatului de cerbi „Lovačko imanje” este de 8.000.000. Au fost aduse 10 cerbi și 40 de căprioare care au ajuns din România de pe terenurile de vânătoare din Carpați la acest rezervat. Rezervatul „Lovaćko imanje” are o suprafață de 45 ha, pentru reproducere separată. Rezervatul de reproducere „Lovačko imanje” este situat aproape de satul Marcovăț pe teritoriul care îl gestionează gospodărirea pădurilor „Banat” din Panciova care se află în cadrul I.P.”Vojvodina šume”. Sprijinul pentru realizarea acestui proiect care îl implementează I.P. „Vojvodina šume” și gospodărirea păduriilor „Banat” din Panciova, este oferit și din partea Autoguvernări locale.Primărița orașului Vârșeț Dragana Mitrović a scos în evidență că este foarte important creșterea numărului de cerbi și căprioare de vânat în pădurile Vârșețului, dar mai ales de a se păstra și proteja natura care pentru noi are o importanță mare, fiindcă ea este cea mai semnificativă resursă.

Vasilie PETRICĂ

Articolul integral îl puteți citi în săptămânalul”Libertatea” 22 februarie 2020