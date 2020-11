S-a ales conducerea Orchestrei de Muzică Populară a Consiliului Național al Minorității Naționale din Serbia

Pe data de 11 noiembrie la Casa de Cultură din Satu Nou a avut loc ședința la care s-au ales membrii consiliului de administrație și ai celui de supraveghere din cadrul Orchestrei de Muzică Populară a Consiliului Național al Minorității Naționale Române din Serbia.

Președinte al consiliului de administrație este Victor Boleanțu, Janiel Șublea este președintele Adunării societății, Marian Popa este secretar, iar dirijorii orchestrei sunt prof. Alexandru Frianț și Daniel Cheț.

Janiel Șublea, care este și membru al orchestrei, a spus că inițiativa privind înființarea orchestrei, care deja a avut repetiții, au semnat-o peste 30 de muzicieni afirmați din Uzdin, Coștei, Sân-Mihai, Doloave, Satu Nou, Petrovasâla, Vlaicovăț, Nicolinț, Ovcea, Seleuș, Alibunar, Panciova, Bor, Grebenaț, Vârșeț. El a explicat și care este scopul înființării Orchestrei de Muzică Populară a Consiliului Național al Minorității Naționale Române din Serbia:

,,Există muzicieni în toate satele românești care în ultimii ani nu au putut să cânte într-o orchestră profesionistă, să se prezinte la manifestări la un așa nivel. Așadar, am stabilit să formăm o orchestră cu români din toate satele românești, fie că sunt sau nu la un nivel înalt. În această orchestră ei trebuie să învețe să cânte, iar ceea învață aici trebuie să transmită în satele lor deoarece am observat, în ultimii ani, că la festival sunt din ce în ce mai puține orchestre. Cred că astfel orchestrele s-ar putea reînființa și în alte sate. Pot să dau un exemplu: anul acesta, la Festivalul de la Uzdin, un sat cu tradiție bogată, în orchestră nu a fost niciun uzdinean, iar în orchestra pe care deja am format-o avem cinci uzdineni. Desigur că vor veni alți cinci, șase sau șapte uzdineni. Așa ar trebui să funcționeze fiecare sat. Vom face tot ce ne este cu putință și cu ajutorul Consiliului Național Român vom face un lucru bun. În această orchestră sunt bine veniți toți muzicienii, din toate satele, toți cei care vor să cânte și să ajute minoritatea”.