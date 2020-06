Sunt conștientă de faptul că nimic pe lumea aceasta nu e întâmplător și că nu vom putea conștientiza motivul în momentele de agonie, ci abia mai târziu, atunci când lucrurile se mai așază. Lumina ce ne deschide un drum, ce ne indică direcția pe care să o luăm, este, de fapt, în majoritatea cazurilor, în noi. La modul concret, în ceea privește pandemia de coronavirus fiecare putea să își aleagă singur modul prin care va trece cu bine de această nenorocire ce ne-a năpădit Pământul. Nu întotdeauna este nevoie de un factor exterior, special, care să ne dea imbold, să ne întărească, să ne lumineze drumul. Deseori noi înșine putem face acest lucru și putem fi propria noastră liniște.

Eu, din păcate, făcând parte din categoria de risc a cetățenilor (65+), am fost nevoită să mă protejez cât mai bine. Ambele fiice – Mirela (care este la Novi Sad și care m-a aprovizionat cu de toate) și Alina (care este la Paris), m-au obligat să stau în casă și să nu mă întâlnesc cu nimeni, să îi contactez pe cei dragi doar prin rețelele de socializare. Sincer vorbind, internetul, în zilele noastre, dar mai ales acum, pe perioada autoizolării, este o necesitate, o bogăție. Închipuiți-vă ce aș fi făcut singură în casă atâta timp cât a durat pandemia de nu aș fi putut vedea scumpele mele nepoțele Ema, Nina și Zoé, pe sora mea Anișoara, pe fiul ei Daniel, pe fiica acestuia Isabel, pe prietenele Doina, Lucia și Marija Ana și pe vecina Jelena dacă nu aș fi avut Viber, Messenger – cu un cuvânt, internet?

Mi-am propus ca în aceste luni de izolare (nici prin gând nu mi-a trecut că va dura chiar atât de mult) să îmi împart bine timpul. Fiind singură, liniștită și odihnită, am reușit să fac multe lucruri pe care nu le terminasem.

Am redescoperit pasiunea mea de a sta ore în șir cu căștile și de a asculta muzică bună. În calitate de redactor muzical la Radio Novi Sad, am ascultat foarte multă și variată muzică pentru emisiunile pe care le-am redactat, pentru ilustrații, pentru piesele de teatru radiofonic etc. Am făcut gimnastică în ritm de muzică de dans, vocalize, exerciții vocale și, nu în ultimul rând, m-am gătit frumos pentru conversațiile cu cei dragi prin acele rețele foarte prețioase. Întrevederile mele cu cei dragi în acele clipe de restriște au avut o foarte mare importanță pentru noi toți. Este minunat simțământul să știi că ai în jurul tău suflete de bună-credință, bună-cuviință, bine-intenționate, încărcate cu dragoste curată, care te încurajează, te susțin, te ajută, te iubesc… În timpul nefericitei pandemii mi-am dorit cu orice preț să-mi mențin atât condiția psihică, intelectuală, cât și cea fizică. Nu mă împăcam cu ideea de a pierde timpul degeaba. Fiecare zi am folosit-o în mod constructiv, creativ. Fiecare clipă am trăit-o din plin.

Nu pot spune că m-a schimbat în vreun fel oarecare experiența autoizolării, dar mi-au fost confirmate niște cugetări pe care le aveam întipărite în minte și anume despre importanța oamenilor speciali din viața mea. Mi-am dat seama cât de norocoasă sunt că îi am lângă mine, că în viață este foarte important să fii împăcat, în primul rând, cu tine însuți. Beneficiile pe care o viață trăită într-un mod simplu le poate avea asupra noastră sunt multiple.

