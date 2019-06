Anul trecut , românii noștri stabiliți în Suedia au marcat un frumos jubileu, fiind vorba despre 20 de ani de existență și activitate neîntreruptă a Societății Cultural-Sportive „Banat” din Jönköping sau , mai simpu, a clubului „Banat”, în cadrul căruia își păstrează limba, folclorul și tradițiile românești.



Dragostea față de folclor și tradiție i-a îndemnat să înființeze și un grup de dansatori, format din tineri care doresc să învețe pașii de dans al strămoșilor și să „danseze românește” într-o țară străină.

Știrea ne-a transmis-o corespondentul nostru fidel Georgel Țera, președintele clubului ,,Banat” din Jonkoping.

-După cum v-am promis, vă anunț de fiecare dată când avem noutăți. Acum ne mândrim cu două lucruri: recent am înființat o formație de dansatori, iar la 1 iunie vom organiza ediția a 27-a a „Cupei Libertății” în Suedia. Viața culturală și sportivă a românilor din Suedia se desfășoară în ritmul prevăzut.

Despre înființarea grupului de dansatori, Georgel Țera mărturisește următoarele:

– La inițiativa părinților și a copiilor de la societatea „Banat” din Jönköping, am reușit după sărbătorile de iarnă să reactivăm secția de dansatori care la „Banatul” are o lungă tradiție. Datorită coregrafului și marelui activist cultural Aurel Gosta din Grebenaț, am reintegrat tinerii în secția de folclor. La momentul de față avem 14 tineri care vin la repetiții în fiecare săptămâna la sediul clubului. Ne dorim să păstrăm tradiția folclorică frumoasă, iar tinerii să se întâlnească la club și să își aducă prietenii, menționeză interlocutorul nostru în încheiere.

Le dorim mult succes și sperăm să vedem această formație pe scena Marelui Festival.

Mariana STRATULAT