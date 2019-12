Despre lingăi şi pupincurişti am scris de-atâtea ori; nu pentru că ar merita să fie promovaţi, ci numai din cauză că „ mass-media este câinele de pază al democraţiei”, acel căţeluş care latră atunci când ceva nu este în regulă, atunci când democraţia şi bunul simţ trebuie apărate.

Căţeluşul nu muşcă, pentru că există instituţii care să facă aceasta în urma gălăgiei pe care o fac haitele de câini; dar ce facem atunci când liderii şmecheri aruncă un salam, iar câinii ademeniţi de mirosul şi gustul acestuia încetează să mai latre şi să apere democraţia, renunţând la integritate şi batjocurindu-şi profesia, publicul şi comunitatea din care face parte căţeluşul de ziarist?

Problema liderilor noştri este că îi deranjează căţeluşii şi câinii care nu se lasă ademeniţi de mirosul atrăgător al salamului. Nu se vând pentru puţin miros şi câteva grame de carne, ci latră atunci când trebuie să latre şi îşi arată colţii atunci când trebuie să apere democraţia, bunul simţ, adevăratele valori şi propria lor demnitate.

Presiuni şi propagandă sau cel puţin încercări de acest gen au apărut frecvent, dar nu am cedat uşor. De obicei oamenii opun rezistenţă, numai că noi, datorită faptului că am fost educaţi să tăcem atunci când mai marii aleşi ai poporului îşi bat joc de soarta noastră, am încetat să opunem rezistenţă. Ne-am pasivizat şi ne-am aşezat fiecare în banca lui. Stăm comozi fără să ne asumăm vreo responsabilitate, fără să ne implicăm, fără să tragem un semnal de alarmă, fără să ne opunem minciunilor cu adevăr, aşteptând să vină altcineva şi să ne rezolve problemele.

