Prof. Rodica Almăjan din Alibunar:

-,,Libertatea” este o publicaţie săptămânală care publică ştiri, informaţii politice, sociale şi culturale despre activităţile românilor din Serbia. Aproape fiecare casă românească citeşte acest ziar săptămânal. Dovada este fapul că ,,Libertatea” a ajuns la numărul 4.000. De la cel mic până la cel mare, fiecare poate găsi şi citi articole interesante din viaţa de zi cu zi şi se poate informa despre evenimentele care au loc în satele cu etnie română. Pentru mine, ca româncă, acest ziar are o semnificaţie mare şi face parte din familia mea.

Gheorghina Vukičević din Belgrad:

– Mă bucur foarte mult că unicul ziar românesc a reșit să se mențină pe parcursul anilor. Am început să-l citesc din fragedă copilărie ceea ce fac și în ziua de azi. Îl aștept cu nerăbdare

în fiecare vineri pentru a vedea ce noutăți sunt publicate în paginile săptămânalului din satele noastre românești. Deoarece trăiesc de mulți ani la Belgrad, sunt legată sufletește de satul

meu natal, Nicolinț. Mă bucură foarte mult faptul că, săptămânalul ,,Libertatea” a ajuns la numărul jubiliar 4.000. Doresc pe această cale să felicit redacței pentru drumul trasat de atâția ani. Întregului colectiv îi doresc multă sănătate și elan în activitatea de viitor.

Eugenia Bălteanu, scriitoare, ziaristă şi translatoare din Panciova

– Cu un conţinut informativ bogat , „Libertatea“ a reuşit să se menţine atâtea decenii păstrând caracteristice ale jurnasmului modern.

Numărul impozant de 4000 cu siguranţă că îşi îndeplineşte menirea cu onestitate, prin faptul că modelează mesajul direct, acel segment atât de important pentru opinia publică, remarcabil din punct de vedere al orga­­nizării şi ţinutei profesionale înalte.

Ionel Liubici din Panciova

– Datorită prietenului meu Valentin, citesc ,,Libertatea” de mai mulţi ani. Având în vedere că nu am avut norocul să învăţ limba română la şcoală, citind ,,Libertatea” am reuşit să însuşesc limba română literară aproape la perfecţiune. Datorită acestui fapt am înaintat dosarul la Ambasada României şi acum pot fără complexe să apar în faţa diplomaţilor români care îmi vor verifica nivelul de cunoaştere a limbii române. Conţinutul săptămânalului este de nota 10.

Natalia Kladarin din Vârșeț

În primul rând, vă felicit cu ocazia acestui jubileu si vă doresc să continuați tot așa.

În al doilea rând, pentru mine acest moment înseamnă mult, deoarece ,,Libertatea” este ziarul care îmi aduce cele mai noi știri si este cel mai bun ziar al românilor din P.A. Voivodina.

Aștept cu nerăbdare fiecare sâmbătă să răsfoiesc „Libertatea”. Mă opresc de fiecare dată la ,,Casa românească” și la paginile cu știrile din satale noastre. Citesc si textele despre evenimentele culturale si sportive.

În general, sunt mulțumită de conținut. Ziariștii ,,Libertații” sunt prezenți la toate evenimentele importante, informându-și cititorii despre tot ceea ce se petrece în minoritate.

Mult succes în viitor!

Goran Marković din Vârșeț

Mă bucur de faptul că ziarul nostru a ajuns la această cifră impozantă și că a ocupat un loc în spațiul jurnalistic. Ziarul este o sursă de informare obiectivă și fără cenzură. Pentru mine, ,,Libertatea” înseamnă mult pentru că prin intermediul ei pot să mă informez în limba maternă. Este un ziar bine conceptut care îți oferă texte diferite din toate domeniile.

Îi doresc săptămânalului ,,Libertatea” viață lungă și încă multe numere, pentru că avem nevoie de un astfel de ziar în fiecare săptămână.

Conf. Univ. dr. Virginia Popović :

Apariția numărului jubiliar este pentru mine un prilej de bucurie, un rezultat și un rezumat al istoriei noastre culturale și identitare în Voivodina. Mai mult de șapte decenii ziarul „Libertatea” publică cele mai noi știri din localitățile noastre, promovează literatura, cultura, folclorul și tradițiile noastre. Ziarul „Libertatea” la început a publicat mai multe știri, informații culturale, economice și editoriale. În prezent apar articole politice, comentarii privind viața românilor din Banatul sârbesc, recenzii și cronici literare ce marchează critic evoluția mișcării spiriturale a românilor din Voivodina.

De la apariția primului număr, în 27 mai 1945 și până în prezent, săptămânalul „Libertatea” a scris, filă cu filă, o istorie veritabilă a românilor din Voivodina, a susținut și a oglindit activitatea instituțiilor noaste, a fost și este un sprijin pentru toți tinerii autori care iubesc cuvântul scris. În acest moment special pentru ,,Libertatea”, doresc să le adresez membrilor echipei redacționale cuvinte de apreciere și respect pentru întreaga activitate pe care o desfășoară și pentru dăruirea de care dau dovadă zi de zi. La mulți ani, ,,Libertatea”!

Daniela Petrovici:

Săptămânalul ,,Libertatea” este, printre altele, dovada noastră că existăm ca minoritate națională. Mulți cititori preferă să o citească de la prima la ultima pagină, uar alții au rubricele lor preferate pe care le citesc. Trebuie să păstrăm ,,Libertatea”, să o citim.

„Nu există fericire fără libertate, nici libertate fără curaj.”

Pericles