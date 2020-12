Sărbătoarea Nașterii Domnului (II)

Prof. Otilia Hedeșan, doctor în etnologie, profesor și prorector al Universității de Vest din Timișoara, etnolog de renume internațional, este o personalitate bine cunoscută românilor din Banatul sârbesc cu care întreține legături de colaborare și de prietenie. Prof. Otilia Hedeșan a făcut numeroase cerecetări în satele românești de la noi. Este specialistul și savantul care cunoaște foarte bine obiceiurile, modul de a trăi și de a gândi, mentalitatea și identitatea acestei populații.

Comunitatea se menține puternică ingurgitând, la mesele de sărbătoare, hrana primită de la rude și actualizând, odată cu hrana trimisă sau primită, poveștile sale despre trecut și prezent.

Ca orice comunitate care trăiește insular, și comunitatea românilor din Banatul Sârbesc este fidelă tradițiilor, așa cum am arătat mai sus. Totuși, aș nota că o parte dintre elementele specifice ale Crăciunului în satele românești din Banatul Sârbesc s-au configurat prin vecinătatea cu sârbii și prin influența sârbească. Mă gândesc, astfel, mai ales la diferențele importante, marcate simbolic, dintre masa de Ajun (cu bucate bogate, dar toate de post) și masa de Crăciun. În general, în România acest lucru nu este atât de limpede evidențiat, în primul rând datorită situării întregii seri de Ajun sub semnul colindatului cetelor (de feciori sau de adulți). De asemenea, pregătirea mesei de Ajun și Crăciun, prin presărarea de fire de paie ori de fân, în unele sate sub fața de masă, în altele sub masă, trebuie situată tot în proximitatea tradiției sârbești.