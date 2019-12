Artele marțiale înseamnă disciplină și control

În acest număr al săptămânalului Libertatea îl prezentăm pe Ionelio Neale Labode un tânăr sportist foarte talentat din Nicolinț. De la Ionelio am aflat că artele marțiale au fost întodeauna un sport care la atras ca pe un magnet. Ionelio este elev la școala generală „2 Octombrie” din Nicolinț în clasa a IV. Este sportist la clubul de arte marțiale „Combat Vin Team” din Vârșeț unde îl are pe antrenor Dimitrie Mitrov. Pe lângă obligațiile pe care le are la școala generală din sat unde și le îndeplinește cu succes el este și elev la școala generală de muzică Jovan Bandur din Panciova unde frecventează cursurile de acordeon sub îndrumarea profesorului Marian Popa. În fiecare zi cu regularitate face antrenament nu este dificil pentru Ionelio nimic. În acești ani de când Ionelio face jiu- jitsu brazilian a cucerit câteva medalii la multe turnee. La turneu de arte marțiale „Open Vrsac” într o concurență de câteva sute de sportivi Ionelio a cucerit locul doi și medalia de argint în concurența sa. Ionelio este un sportiv sârguincios și îl caracterizează seriozitatea și dorința de a obține mereu victorii.

Vasilie PETRICĂ

Articolul integral îl puteți citi în săptămânalul”Libertatea” din 14 decembrie 2019