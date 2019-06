Dezvoltarea spiritului anteprenorial la elevi

La Şcoala de Economie şi Comerţ ,,Dositej Obradović” din Alibunar munca și creativitate elevilor, sprijiniți de profesorii lor, sunt prețuite. În decursul acestui an, sub supravegherea profesoarei Jelena Runjić a fost înființat atelierul de creaţie ,,Bios”. Obiectivul acestuia este de a le trezi elevilor spiritul antreprenorial, de a le oferi șansa de angajare sau de a începe o nouă afacere.

După spusele coordonatoarei, membrii atelierului sunt elevi care s-au evidenţiat în activitatea extraşcolară: Irma Hodri, Sofija Mihajlović, Nikolija Ljubišić şi Milica Momirov.

Compania de afaceri ,,Bios” produce şi plasează pe piaţă creme testate, care au fost prezentate la ediţia din acest an a trecerii în revistă a produselor cosmetice de la Novi Sad. Tinerele afaceriste au primit mențiuni.

Profesoara Jelena Runjić se mândreşte de rezultatele fetelor şi îi încurajează pe ceilalţi elevi să ia inițitive similare.

Ion Mărgan

Articolul îl puteţi citi integral în săptămânalul ,,Libertatea”, nr. 23, din 8 iunie 2019