Program de mobilitate Erasmus + cu Moldova, Ucraina și Algeria

Ne-am obișnuit deja cu programele de mobilitate și schimbul de studenți în mai multe orașe din România sau în țările din fosta Iugoslavia (Slovenia, Croația și în ultimul timp Muntenegru). Școala de Înalte Studii de Specialitate pentru Educatori „Mihailo Palov” din Vârșeț a făcut un pas înainte și a implementat programul de mobilitate Erasmus + cu trei universități importante din Republica Moldova, Ucraina și Algeria.

În perioada următoare, studenții și profesorii acestei școli vor avea ocazia să participe la programul de mobilitate Erasmus + la prestigioasa Universitate „Mouloud Mammeri – Tizi Ouzou” din Algeria. Această universitate a fost înființată în anul 1977 și are zece facultăți, între care și Facultatea de Științe Pedagogice, în conformitate cu regulamentul programului de mobilitate Erasmus + De la prof. dr. Eugen Cinci, director adjunct al acestei insitituții de învățământ, aflăm că și-au dorit să implemeneze programul de mobilitate Erasmus + și cu Republica Moldova deoarece acolo se vorbește română, ceea ce este un plus pentru studenții noștri. În consecință, a fost semnat contractul cu Universitatea de Stat din Chișinău. Această universitate are 12 facultăți și oferă studii de licență, masterat și studii academice doctorale.

Denis STRATULAT

Articolul integral îl puteți citi în săptămânalul „Libertatea” din 18 ianuarie 2020.