Pregătirea tinerelor cadre pentru domeniul ospătăritului

Şcoala de Econonomie şi Comerţ ,,Dositej Obradović” din Alibunar are o tradiţie îndelungată în ceea ce priveşte pregătirea tinerelor cadre în domeniul economiei şi comerţului. Pe lângă aceste două profiluri existente pe parcursul a 6 decenii de activitate educativ-profesională, începând cu anul şcolar 2019/2020, după o pauză de mai mulţi ani, a fost reluat profilul de bucătar, la care s-au înscris 27 de elevi. Ideea de a se relua acest profil a fost lansată anul trecut, la o întâlnire a directorului Şcolii, Saša Lekić, cu reprezentanţii Serviciului Naţional pentru Ocuparea Forţelor de Muncă şi cu angajatorii din Comuna Alibunar. Cum s-a ajuns la realizarea acestui proiect? – l-am întrebat pe directorul Saša Lekić.

– După întâlnirea pe care aţi amintit-o, au urmat convorbiri cu reprezentanţii Ministerului Învăţământului, pentru a se aproba proiectul nostru. El a fost aprobat de ministerul de resort, iar cu sprijinul financiar acordat din partea conducerii comunale, am reuşit ca în timp record să ducem la bun sfârşit amenajarea cabinetului şi a restaurantului menit pentru desfăşurarea orelor practice ale tinerilor bucătari. Înscrierea elevilor la profilul de bucătar au decurs în fără nicio problemă. Ne bucură în mod aparte faptul că am reuşit, după atâta răstimp, să reluăm profilul de bucătar, cândva foarte solicitat de elevi. În ceea ce priveşte pregătirea profesională a cadrelor, în raport de muncă în şcoala noastră se află Tatjana Jekić, profesoară în materie de specialitate, şi maistrul bucătar cu licenţă Ionel Jivcu, propunător de muncă practică. Ne pare bine că vom reuşi să pregătim tinere cadre care, după absolvirea acestor cursuri profesionale, se pot angaja în domeniul ospătăritului şi totodată pot contribui la promovarea turismului local.

Ion Mârgan

Articolul îl puteți citi integral în săptămânalul ,,Libertatea” nr. 06 din 8 februarie 2020

