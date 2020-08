În calitate de membru al Consiliului Naţional al Minorităţii Naţionale Române din Serbia şi de om cu bun simţ, am ieşit în public cu o scrisoare deschisă prin care mă delimitez de toate mizeriile care se fac în cel mai reprezentativ organ al etniei noastre. Prima scrisoare am semnat-o din cauza multor decizii aberante adoptate cu ură şi cu intenţii de revanşare între două aşa-numite „liste”. Se adoptă decizii în regim de urgenţă, în şedinţe telefonice convocate de azi pe mâine, se schimbă membrii Consiliului de Aministraţie, se adoptă un nou statut şi plan financiar (în luna iulie), fără pic de dezbatere…

Din luna decembrie a anului trecut insist să primesc în scris hotărârile Departamentului de Cultură referitoare la concursurile derulate de CNMNR. Nici până în acest moment nu am primit aceste documente. În mod normal, acestea ar trebui să fie prezentate în mod transparent pe site-ul Consiliului. E şi mai tragic ca în calitate de membru să nu fiu informat despre criteriile şi cuantumul mijloacelor financiare acordate la aceste concursuri.

Dacă tot se discută în spaţiul public despre anul trecut, atunci când se deschide tema „Marele Festival…” pot spune fără pic de reţinere că mijloacele financiare acordate pentru organizarea acestei manifestări au atins recordul minim al ultimilor 14 ani. Niciodată în ultimii 14 de ani, CNMNR nu a alocat mijloace financiare mai puţine decât la această ediţie. Pentru a fi clară atitudinea pe care o are conducerea CNMNR faţă de Festival, trebuie invocat şi că aceasta nu a inclus Marele Festival (cel mai longeviv festival de folclor românesc pe întregul mapamond) pe lista propunerilor de manifestări şi proiecte care să fie finanţate de către Secretariatul Provincial pentru Cultură. Un asemenea festival, unic în lume, gândit, înfiinţat şi păstrat timp de şase decenii de predecesorii noştri, nu cred că merită o asemenea abordare. Merită mult mai mult.

În ceea ce priveşte prezenţa reprezentantului CNMNR la şedinţele Marelui Festival, trebuie precizat că dumnealui a fost prezent la şedinţă în calitate de preşedintele al Adunării Marelui Festival şi membru în Consiliul Festivalului, prilej cu care ne-a transmis informaţia că „a vorbit cu Magdu şi bani prea mulţi nu vor fi”. Rămâne, însă, incert ce înseamnă „bani prea mulţi”, dacă e vorba de doi sau de un milion de dinari? Pe lângă schimbările generate de pandemia de coronavirus, neimplicarea Consiliului în organizarea Festivalului probabil era cu intenţia de a nu se organiza acest festival. Decât să se implice, să lupte, a ales să lase mersul lucrurilor în voia sorţii. Nu s-a bătut nimeni la cap că s-au organizat 60 de ediţii, s-au ghidat de ideea că dacă nu se organizează, nimeni nu va fi deranjat.

Anul trecut, Orchestra de muzică populară a românilor din Voivodina a realizat concertul de la Festival (finanţat de CNMNR) şi concertul de Ziua Naţională a României (cu mijloace financiare obţinute de CNMNRS la concursul deschis de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni). Cu mijloace financiare asigurate în regie proprie din diferite fonduri, Orchestra a organizat încă un concert extraordinar în luna octombrie la Zrenianin. În anul 2019, Orchestra a avut doar trei concerte, dintre care numai două sprijinite de CNMNRS. E mult prea puţin dacă se ia în considerare că în trecut CNMNRS a sprijinit anual şi câte zece proiecte pe care le-a realizat această orchestră în ţară sau în străinătate.

Conducerea CNMNRS se mai întreabă de ce avem nevoie de sprijin financiar. Avem nevoie de bani ca să activăm, ca să facem repetiţii, să aducem solişti vocali şi instrumentişti de prestigiu, să scriem aranjamente, să avem în juriul Festivalului personalităţi cu biografii bogate, să ajutăm dacă se poate o localitate prin asigurarea unui echipament de sonorizare mai calitativ, să organizăm cursuri şi ateliere pentru copiii şi tinerii participanţi la festivaluri, care doresc să activeze şi să contribuie la perpetuarea tradiţiei muzical-folclorice româneşti pe aceste meleaguri. Sunt multe activităţi care se pot iniţia şi realiza, sunt multe şi cele care s-au făcut în trecut – am cumpărat un ţambal, un contrabas, costume populare pentru orchestră. Multe s-au făcut până în anul 2018, când, spre nefericirea noastră, virusul a atacat minoritatea noastră. Virusul revanşării şi al orgoliului.

E de înţeles ca fiecare să aibă interese personale şi nu vreau să se înţeleagă că cineva din conducerea CNMNR îşi bagă bani în buzunare. Sunt convins că nu fac asta, dar fac ceva mult mai grav. Au ridicat mâinile de la cultura şi valorile româneşti, iar dacă nu se discută despre probleme, acestea nici nu se pot rezolva. Şedinţele telefonice, hotărârea privind transferarea unor atribuţii Consiliului Executiv este nocivă, pentru că se ajunge în situaţia în care 3-4 oameni decid soarta unei comunităţi. Dacă continuăm aşa, nu va fi aşa cum este acum, va fi mult mai rău, pentru că degradarea identitară şi culturală poate deveni un proces ireversibil.

Până unde am ajuns în acest proces? Am ajuns până în situaţia în care la sfârşitul lunii august să nu ştim suma de care dispune Marele Festival din partea CNMNR, am ajuns în situaţia în care mijloacele financiare pentru realizarea spectacolelor de teatru au fost înjumătăţite, Festivalul de Romanţe să nu se bucure de sprijin financiar la concursul deschis de CNMNR. De ce? Din cauza virusului Corona? Hai să fim sinceri, laptele este alb… problema suntem noi şi ei, şi atâta timp cât vor exista „ai noştri” şi „ai lor” problemele nu vor fi rezolvate. Eu doresc să ofer o mână întinsă tuturor românilor, să lăsăm neînţelegerile, orgoliile şi invidia la o parte, să ne gândim la ce lăsăm copiilor noştri şi ce facem pentru ziua de mâine.

Este ultimul moment ca să ne trezim cu toţii la realitate, să ne gândim la protejarea limbii, la promovarea tradiţiilor, culturii şi valorilor identitare. Punând toate acestea laolaltă, alături de oameni uniţi în activitate şi creativitate, putem face ceva, putem progresa şi ne putem conserva valorile şi crea noi conţinuturi culturale care să asigure o continuitate şi perenitate identitară a noastră, a românilor din Voivodina.

Mr. Roman Bugar

membru al CNMNRS

preşedintele Orchestrei de muzică

populară a românilor din Voivodina