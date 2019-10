În preajma celei de-a XXVI-a ediții a Simpozionului Internațional ,,Banatul – istorie și multiculturalitate”, luni, 28 octombrie, la sediul Institutului de Cultură al Românilor din Zrenianin a avut loc ședința comitetului de organizare a manifestării prejubiliare ce se desfășoară în perioada 1-2 noiembrie la Reșița. La întrunirea prezidată de Costa Roșu, președinte executiv al Simpozionului, au fost dezbătute puncte privind strategia, organizarea și deplasarea participanților din Serbia, Croația și Muntenegru la evenimentul științific.

Manifestarea științifică internațională care se organizează în ultima perioada la Zrenianin și Reșița a fost înființată în anul 1996 la Vladimirovaț. La cele 23 de ediții anterioare și-a desfășurat lucrările în mai multe localități din Serbia și România: Torac, Novi Sad, Crivaia și Băile Heculane. Anul acesta va avea loc sub egida aniversării ,,Centenar Banat 1919-2019 – Istorie și multiculturalitate”. Ediția din acest an a simpozionului internațional se desfășoară sub auspiciile Consiliului Județean Caraș-Severin, România, ale Guvernului Provincial al P.A. Voivodina, R. Serbia și ale Consiliului Național al Minorității Naționale Române din Republica Serbia.

Dan MATA

