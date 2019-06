Obținerea certificatelor pentru produsele melifere

Apicultorii din comuna Alibunar se confruntă cu probleme serioase, începând cu producția mierii de calitate şi până la procesul de obținere a certificatelor pentru produsele melifere.

Ploile abundente de la începutul primăverii au făcut ca 2019 să fie un an nefavorabil practicării apiculturii. Lucian Crăciun, preşedintele asociaţiei ,,Bagrem” (,,Salcâmul”) din comuna Alibunar, ne spune cum să descurcă apiculturii, în condițiile în care situația pe piață este nefavorabilă.

– Sezonul de recoltare a mierii vine odată cu începerea înfloririi salcâmului. Albinele strâng miere din greu şi o adună în stup. Apicultorii așteaptă să se facă mierea şi pornesc la recoltarea ei. Începutul anului 2019 a fost destul de nefavorabil pentru apicultori, deoarece un număr considerabil de familii de albine, din cauza vremii reci, nu au ieșit la pășunat. A urmat o perioadă caldă, care a facilitat ieşirea la pășunat. Din cauza ploilor abundente, fructele au rămas fără polen ul mult aşteptat de albine, iar rapița, precum și toate culturile de iarnă, au avut o descărcare proastă din cauza toamnei uscate. Primăvara secetoasă a impus o migrare tot mai mare a stupinelor, ceea ce s-a făcut simţitor la recolta de miere din primăvara aceasta. Salcia a fost promiţătoare şi probabil că apicultorii vor beneficia de acest produs. Teiul este în floare şi sunt convins că albinele vor şti să profite de acest lucru.

Dacă ar fi să facem o scurtă analiză a condițiilor în care își desfășoară activitatea apicultorii, am ajunge la constatarea că pe piaţa din țară au apărut multe produse contrafăcute. Organele abilitate nu mai țin situația sub control, iar producătorii de miere sunt păgubași. Pe piaţă pot fi plasate produse cu certficiat, care au trecut un control riguros. Dacă nu vor fi respectate principiile de bază, va fi dificil să ne imaginăm un an prosper şi venituri solide.

Ion Mărgan

