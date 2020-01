Cartea lui Slavco Almăjan „Fuga de margine ” e o carte despre poziția noastră de visători, despre iluzii și istorii personale, păstrate în spațiile unei geografii literare strict subiective.

Faceți-ne cunoștință cu omul marginal. Cine este el? Care este cultura lui?

Omul marginal, așa după cum îl văd eu, este un subiect de legendă urbană, care și-a pierdut locul în societate și suportul continuității necesare în sfera de interes față de ideile sale și ideile altora. Un astfel de individ este greu de portretizat. Este precum zâmbetul enigmatic al Mona Lisei: departe de adevăr și aproape de iluzie. El este, așadar, o creatură extrasă dintr-un anumit context. Cultura unui astfel de om, care este numit aici – marginal, poate fi influențată de contactele permanente pe tărâmul spiritual, respectiv de specificitățile timpului. E bine de reținut că importanța dimensiunii sale culturale va deveni bagatelizată, deoarece despre soarta lui intelectuală vor decide alții, mai ales anumiți indivizi care trăiesc într-o deplină banalizare a realității.

,,Din cele mai vechi timpuri fuga de margine era o idee salvatoare”. De cine sau de ce ne salvăm fugind de margine? Ce obținem?

Fugind de margine ne salvăm de noi înșine, de poziția noastră de visători. Adevărul e că toată viața căutăm un loc sigur printre alții, încercăm să răspundem la diverse întrebări; am dori să știm spre ce hotare duc drumurile ambițiilor noastre, cum vom depăși anumite obstacole, cum ne vom elibera de stereotipuri și prejudecăți. Nu există o altă ființă pe fața pâmântului care are asemenea preocupări. Niciun delfin, niciun cocor și niciun fluture nu se ocupă cu astfel de lucruri. Adevăratul om de creație are nevoie să-și configureze ideile sale pentru a demonstra că obsesia marginii sau a periferiei poate fi depășită prin diverse moduri de exprimare culturală. Prin asemenea demonstrații obținem un lucru deosebit de important și anume vom afla care este locul nostru adevărat pe scara valorică, respectiv repunem în discuție realizările noastre de până acum.

Interviu realizat de Marina ANCAIȚAN

