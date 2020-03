A reprezenta localitatea în care trăiești nu are preț

Se spune că femeia care are încredere în sine ajunge departe, iar când mai multe femei se unesc cu tendința de a face o schimbare ele obțin un succes și mai mare. Aceasta este povestea pe care ne-o spune Snežana Baba, președinta Asociației Femeilor „Boboacele”. Este o poveste despre obstacole, experiență, reușite, dragoste față de ceea ce faci. Trecând prin toate acestea ajungi să devii un model pentru alte femei.

Snežana este de origine din Jajce, Bosnia și Herțegovina. Acolo s-a născut, a crescut și a terminat școala generală și școala medie. Din cauza evenimentelor nefaste care s-au petrecut în țara ei natală, în 1994 Snežana și familia ei au venit la Satu Nou, localitatea de baștină a mamei sale. Aici și-a găsit iubirea și s-a căsătorit, iar mai târziu a născut un fiu. Astfel a început viața ei într-o familie și o comunitate românească. Graiul românesc din Satu Nou îl înțelege foarte bine și uneori îl folosește în vorbire. Limba literară o înțelege destul de bine, dar nu îndrăznește să o și folosească.

La ideea să înființeze o asociație a femeilor la Satu Nou a ajuns urmărind diverse emisiuni de televiziune. S-a întrebat: Oare de ce și femeile din satul ei nu au asemenea activități? „Mama mea, nora noastră și cu mine vorbeam pe tema asta. Nu eram sigure dacă există sau nu o asociație a femeilor la noi în sat. După ce am aflat că răspunsul e negativ, am decis să înființăm o asociație pentru că ne-a plăcut ceea ce am văzut că fac acele femei. Ulterior am văzut că nu este totul așa de fabulos cum pare în poze și videoclipuri și că aceasta necesită multă muncă și efort”, mărturisește Snežana.

Sanela CRĂINEAN

Articolul integral îl puteți citi în săptămânalul „Libertatea” din 14 martie 2020.