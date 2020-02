Dragostea pentru portul popular

Pe Sofia Crăciun am avut prilejul să o întâlnim la manifestările tradiţionale ale românilor de pe aceste meleaguri. Aceea ce i-a rămas în adâncul sufletului, a fost dragostea pe care a manifestat-o din fragedă copilărie faţă de portul popular şi îmbrăcămintea pe care au purtat-o cu drag bunicii ei la sărbătorile din sat. O parte din ele le-a moştenit de la bunica ei, iar unele costume populare autentice le-a ţesut la război. Cum a îndrăgit această pasiune, a aflat de la Sofia Crăciun:

– Este o poveste mai lungă. Ideea de a înfiinţa o asociaţie a femeilor a pornit de la consăteana noastră Minerva Ghilean, pensionară, dar care cunoaşte foarte bine obiceiurile la Petrovasâla. Ne-am adunat la o şezătoare şi ne-am depănat amintirile din copilărie. Am ajuns la ideea că ar fi bine dacă femeile preferă să organizeze o expoziţie de port popular autentic, şi aceasta a dat roade. Esenţa acestei comunităţi constă în bucuria întâlnirilor noastre, întâlniri la care primim pe oricine doreşte să ne fie aproape. Practic, este un loc şi un moment al nostru, în care uităm sau lăsăm la o parte grijile şi problemele personale, şi încercăm să ne bucurăm de magia unei cusături, a unei cămăşi împodobite. Pe lângă şezători, am organizat împreună diferite excursii în locuri de interes, cum sunt muzeele, şi am vizitat multe locuri necunoscute nouă femeilor. Este clar că motivul pentru care ne întâlnim, este pasiunea noastră comună pentru costumul tradiţional. Dar de aici pornesc şi altele, cum este dorinţa de a afla amănunte despre tradiţii şi despre modul de realizare a altor piese de port popular.

Ion Mărgan

Articolul îl puteți citi integral în săptămânalul ,,Libertatea” nr. 09 din 29 februarie 2020